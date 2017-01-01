Владелец сгоревшей в Одессе гостиницы Токио Стар вышел из СИЗО

В пожаре погибли 9 человек.

Хозяин сгоревшей гостиницы “Токио Стар“ Вадим Черный вышел из СИЗО под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения приняли судьи Одесского апелляционного суда сегодня утром.

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Суд также обязал Черного носить электронный браслет Напомним, в ночь на 17 августа в Одесской гостинице “Токио Стар“ произошел масштабный пожар, который унес жизни 9 человек. Больше десяти человек также получили травмы разной степени тяжести.

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После пожара владельцу гостиницы Вадиму Черному сообщили о подозрении в нарушениях правил пожарной безопасности, которые привели к гибели людей.

20 августа Киевский райсуд Одессы взял Черного под стражу, с тех пор предприниматель находился в СИЗО. Сам Черный свою вину полностью отрицает.

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