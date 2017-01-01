Владелец сгоревшей в Одессе гостиницы Токио Стар вышел из СИЗО
Хозяин сгоревшей гостиницы “Токио Стар“ Вадим Черный вышел из СИЗО под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения приняли судьи Одесского апелляционного суда сегодня утром.
Читай также: Пожар в “Токио Стар“: Владельцу отеля назначили залог в 53 млн грн
Суд также обязал Черного носить электронный браслет Напомним, в ночь на 17 августа в Одесской гостинице “Токио Стар“ произошел масштабный пожар, который унес жизни 9 человек. Больше десяти человек также получили травмы разной степени тяжести.
Читай также: Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении инженеру отеля
После пожара владельцу гостиницы Вадиму Черному сообщили о подозрении в нарушениях правил пожарной безопасности, которые привели к гибели людей.
20 августа Киевский райсуд Одессы взял Черного под стражу, с тех пор предприниматель находился в СИЗО. Сам Черный свою вину полностью отрицает.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.