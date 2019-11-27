Стало известно, какая модель стала лицом "Государства в смартфоне"

Девушка работает с польским агентством.

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Лицом “Государства в смартфоне“ стала украинка, сотрудничающая с польским модельным агентством, Александра Ободянская.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения“, – говорится в сообщении.

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При выборе модели критериями были реальность фотографии и соразмерность человеку, который ее выложил, фото нравилось пользователям Facebook, возраст претендента превышал 18 лет. Модель выбирали из десяти лидеров.

Как сообщалось 25 ноября, все государственные услуги можно будет получить с помощью смартфона через 3-5 лет. Об этом заявил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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