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Стало известно, какая модель стала лицом "Государства в смартфоне"

Комментариев: 7
Девушка работает с польским агентством.
Стало известно, какая модель стала лицом "Государства в смартфоне"
© Саша Ободянская / Facebook
Фото 1/6
  • Пользователи комментируют победу Ободянской
  • Пользователи комментируют победу Ободянской
  • Пользователи комментируют победу Ободянской
  • Пользователи комментируют победу Ободянской
  • Пользователи комментируют победу Ободянской
  • Пользователи комментируют победу Ободянской
Стало известно, какая модель стала лицом "Государства в смартфоне"
Пользователи комментируют победу Ободянской
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Лицом “Государства в смартфоне“ стала украинка, сотрудничающая с польским модельным агентством, Александра Ободянская.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения“, – говорится в сообщении.

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При выборе модели критериями были реальность фотографии и соразмерность человеку, который ее выложил, фото нравилось пользователям Facebook, возраст претендента превышал 18 лет. Модель выбирали из десяти лидеров.

Как сообщалось 25 ноября, все государственные услуги можно будет получить с помощью смартфона через 3-5 лет. Об этом заявил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Теги: Государство в смартфоне, диджитализация, министерство
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    27.11.2019, 12:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И тут на баб деньги тратят.
Coюзник    27.11.2019, 12:35
Оценка:  +1
Coюзник
Как по мне на заставке должно быть информативное лого с украинской символикой ... это же не глянцевый журнал, а информационная система страны
Coюзник    27.11.2019, 12:38
Оценка:  0
Coюзник
Я ничего не имею против этой девушки ... но эта фотография никак не асоциируется с правами и реестром автомобилей
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 12:46
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Для артикля наше государство ассоциируется с актрисой из немецких фильмов для взрослых. Он сам об этом сказал. Вот и ответ.
Coюзник    27.11.2019, 12:51
Оценка:  0
Coюзник
Я здесь с тобой не согласен ... тот номер (высказывание) была чиста сатира против тех кто опустил нашу страну и заставил побираться.
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 12:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Актриса не побирается. Она работает и зарабатывает. А вот артикль сам своими действиями опустил всю страну.
Coюзник    27.11.2019, 13:01
Оценка:  0
Coюзник
Актрисе платит продюсор на свое усмотрение ... к большому сожалению в Украине продюссоры жлобье 90-х
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