У Путина ответили, вернут ли оборудование с кораблей

Песков ответил, что эту тему обсудили Путин и Зеленский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вероятность возврата оборудования, которое изъяли из захваченных в Керченском проливе украинских кораблей.

Читай также: Путин рассказал о последней беседе с Зеленским

Об этом передаю росСМИ.

По словам Пескова, Украина и Россия на данный момент ведут переговоры по вопросу оборудования с возвращенных кораблей. Также он отметил, что эта тема поднималась во время телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Читай также: Зеленский и Путин обсудили газ и корабли

Между тем, Песков не ответил конкретно на вопрос, когда вернут изъятое оборудование. Он отметил, что “осуществляются соответствующие контакты", но деталями он не располагает.

Напомним, в РФ продлили расследование дела украинских моряков. ФСБ продлила срок следственных действий на два месяца - до 25 января следующего года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram