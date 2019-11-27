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У Путина ответили, вернут ли оборудование с кораблей

Комментариев: 1
Песков ответил, что эту тему обсудили Путин и Зеленский.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фейсбук Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вероятность возврата оборудования, которое изъяли из захваченных в Керченском проливе украинских кораблей.

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Об этом передаю росСМИ.

По словам Пескова, Украина и Россия на данный момент ведут переговоры по вопросу оборудования с возвращенных кораблей. Также он отметил, что эта тема поднималась во время телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. 

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Между тем, Песков не ответил конкретно на вопрос, когда вернут изъятое оборудование. Он отметил, что “осуществляются соответствующие контакты", но деталями он не располагает.

Напомним, в РФ продлили расследование дела украинских моряков. ФСБ продлила срок следственных действий на два месяца - до 25 января следующего года.

 

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Теги: Путин, корабли, РФ, оборудование
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    27.11.2019, 12:34
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Унитаз таки гады спёрли
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