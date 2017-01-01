Под Киевом позеленело озеро

Водоем приобрел насыщенный зеленый цвет. Местные жители подозревают загрязнение химикатами.

В селе Горенка Киево-Святошинского района озеро приобрело насыщенный зеленый цвет. Об этом сообщают местные жители в паблике Горенка в Facebook.

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Пользователи сети предполагают, что вода в пруду изменила цвет из-за токсичных отходов. Некоторые обвиняют арендатора, другие им отвечают, что аналогичная картина наблюдается и вверх по течению - на Сапсаевом пруду.

У местных есть своя версия facebook.com/Горенка

Также в паблике опубликовали несколько красноречивых фотографий позеленевшего озера.

Фотографии с места событий facebook.com/Горенка

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Напомним, в Киеве позеленела река Дарница. Киевляне предполагают, что причиной зеленого цвета мог стать прорыв на теплотрассе. Дело в том, что в теплоноситель добавляют краситель.

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