У Бучанской колонии пытались украсть землю

Изменение формы собственности земельного участка осуществлялась с целью дальнейшей ее застройки.

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Киево-Святошинской местной прокуратурой в Киевский окружной административный суд подано исковое заявление в интересах государства о признании противоправным и отмене решения государственного регистратора коммунального предприятия, которым осуществлена незаконная перерегистрация земельного участка из государственной формы собственности на коммунальную.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Государственный регистратор, внося изменения в формы собственности на землю, расположенную в поселке Гостомель осознавал, что пользователем земельного участка является "Бучанска исправительная колония (№85)", на ней расположены объекты недвижимого имущества государственной собственности, и согласно действующему законодательству такая земля должно оставаться в собственности государства, все-таки принял решение о регистрации исправления формы собственности указанной земли.

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Более того, любые заявления от уполномоченных лиц о проведении перерегистрации не подавались, а орган местного самоуправления вообще не знал о получении им прав на земельный участок.

По предварительным данным, изменение формы собственности земельного участка площадью почти 3 га осуществлялась с целью дальнейшей ее застройки.

Как сообщалось 22 июля, в Киеве в интересах "ЛДНР" расхищали коммунальную недвижимость.

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