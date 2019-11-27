В Днепропетровской области критическая ситуация с теплом и водоснабжением – СМИ

Глава Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко. Фото пресс-службы ОГА.

Жители поселков Гвардейское и Черкасское Днепропетровской области на пороге зимы оказались в холодных квартирах без водоснабжения. Воду приходится покупать за свои деньги, а спать – под тремя одеялами в теплой одежде, сообщает “Днепр Вечерний“.

Люди самостоятельно роют скважины, однако такая вода содержит большое количество примесей и непригодна для питья и приготовления пищи. Для этих нужд жители Гвардейского и Черкасского вынуждены покупать бутилированную воду.

Самую дешевую воду – 20 гривен за 5 литров – привозят раз в неделю и быстро разбирают. Люди стараются взять столько, сколько смогут унести. Особенно тяжело приходится старикам и семьям с детьми.

“Каждый день греем воду ведрами, чтобы покупаться, помыть детей, постирать вещи и помыть посуду. Многие женщины специально снимают квартиру в Новомосковске, чтобы была возможность приехать и постирать вещи. Крутимся, как можем. Тошно так жить“, - рассказала Виктория из Гвардейского.

При этом в поселках почти нет отопления. По словам местных жителей, температура в квартирах не превышает +8 градусов. Школьников отправили учиться по домам.

“У нас в школе учится 450 детей. Сейчас абсолютно все находятся на дистанционном обучении, самостоятельно изучая материал дома. Школьники приходят, берут задание на дом, и все усваивают сами. Детям сложно будет учиться, когда в голове одна мысль о том, что очень холодно. В холле школы +4 градуса, в кабинетах - +6 +10“, - сообщила журналистам заместитель директора Гвардейской общеобразовательной школы Светлана Марковна.

В заложниках ситуации оказались и военные из 93й бригады, базирующейся в Черкасском. Техническую воду добывают из скважин, питьевой водой делится соседний санаторий.

Тем временем областное руководство обещает решить проблему с водой “уже этой весной“. На замену проблемных труб собираются потратить 50 млн гривен. Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко сообщил, что за 2-3 месяца будет сделана проектная документация на новый водопровод. Его длина составит 15 километров.

Как пишет “Днепр Вечерний“, проект строительства нового водовода был разработан еще в начале 2019 года. На платформе Prozorro провели тендер и заключили договор на строительство. Пуск первой очереди должен был состояться в 2019 году, а в 2020 строительство было бы полностью завершено. Однако после смены власти новое руководство Днепропетровской ОГА потребовало от подрядчика разорвать контракт.

“Фирма-подрядчик вместо предоплаты получила ультиматум – откажитесь от договора, теперь новые фирмы (естественно, лояльные к новой власти) будут делать эти работы. В итоге мы имеем ситуацию, когда подрядчик, честно выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги на них выделены и лежат на счетах казначейства, новая областная власть играет в свои подковёрные игры, пытаясь протащить “свои“ фирмы, и раздает обещания, а в заложниках без воды и тепла оказались 9000 людей“, - пишут СМИ.

Ранее сообщалось, что Днепропетровская обладминистрация остановила все выплаты подрядчикам за выполненные работы по ремонту школ, дорог и систем водоснабжения. Сотни жителей Синельниковского района остались без воды.