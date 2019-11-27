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Apple признала Крым российским - росСМИ

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Российский чиновник сделал резонансное заявление.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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Глава комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple признала Крым и Севастополь российскими.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Apple внесла свои поправки в географические названия субъекта (РФ, - ред.) - Крым - и города федерального значения - Севастополь (в продуктах компании, - ред.). (Названия, - ред.) приведены в соответствие с Конституцией РФ, - заявил Пискарев.

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Кроме того, Пискарев заявил, что о внесении поправок в продукты компании сообщили представители Apple на встрече в среду.

По предварительной информации, в начале апреля Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретились с директором ООО "Apple Рус" Виталием Морозьком. Тогда топ-менеджера компании пригласили в Госдуму из-за "некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении “Карты” на устройствах Apple".

Пока официально компания не подтвердила это заявление российского чиновника.

Напомним, в Ялте заметили сине-желтую "провокацию". Простое совпадение может оказаться не случайным.

 

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Теги: Apple, Пискарев, РФ, заявление, скандал
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 13:15
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Эта фирмочка - структура коммерческая, а не политическая. Жаль, что московитские чинуши этого не понимают.
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