Apple признала Крым российским - росСМИ

Российский чиновник сделал резонансное заявление.

Читай также: В Крыму оштрафовали журналиста за оскорбление Путина

Глава комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple признала Крым и Севастополь российскими.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Apple внесла свои поправки в географические названия субъекта (РФ, - ред.) - Крым - и города федерального значения - Севастополь (в продуктах компании, - ред.). (Названия, - ред.) приведены в соответствие с Конституцией РФ, - заявил Пискарев.

Читай также: ФСБшники пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Кроме того, Пискарев заявил, что о внесении поправок в продукты компании сообщили представители Apple на встрече в среду.

По предварительной информации, в начале апреля Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретились с директором ООО "Apple Рус" Виталием Морозьком. Тогда топ-менеджера компании пригласили в Госдуму из-за "некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении “Карты” на устройствах Apple".

Пока официально компания не подтвердила это заявление российского чиновника.

Напомним, в Ялте заметили сине-желтую "провокацию". Простое совпадение может оказаться не случайным.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram