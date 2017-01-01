Сегодня ВАКС должен определить меру пресечения для львовского градоначальника.

В Киеве начался суд по делу львовского мэра Садового кадр из трансляции

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Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) выбирает городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения. Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка.

В 12:00 львовский мэр пришел на заседание суда, перед этим заявив журналистам, что верит в собственную победу. В то же время под зданием суда проходит пикет в поддержку Садового.

В чем подозревают Садового?

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21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом. Прокуроры считают, что львовская мэрия незаконно выделила под застройку землю, которая не принадлежала городской громаде Львова. При этом утверждается, что земля была продана инвестору по заниженной стоимости.

Что говорит о подозрении Садовый?

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Андрей Садовый ссылается на решение Апелляционного админсуда от 27 марта 2019, в котором указано эта земля была и остается собственностью общины Львова. Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

На обвинение в занижении стоимости земли Садовый ответил, что согласно условий инвестиционного конкурса, инвестор получил право арендовать земельный участок, а также заключил соответствующее соглашение. После этого воспользовался своим правом выкупить землю.

Напомним, прокуратура намерена просить для Садового залог в 50 млн грн. Сам львовский градоначальник говорит, что у него нет таких денег.

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