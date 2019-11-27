Президент Литвы призвал Зеленского не делать уступок Путину

В свою очередь Литва обещает всестороннюю помощь и поддержку Украине.

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Президент Литвы Гитанас Науседа пожелал Владимиру Зеленскому не идти на невыгодные для Украины уступки Путину на нормандской встрече. Это заявление он сделал на совместном брифинге по итогам встречи двух президентов.

Мы хотим, чтобы вы не делали уступки, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что переговоры помогут сделать шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе и позволят вам говорить на равных с вашими оппонентами, - заявил он.

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При этом литовский президент пообещал Украине помощь и поддержку как на международной арене, так и во внедрении реформ в самой Украине. Вместе с тем, Науседа заявил о необходимости продолжения санкций против России.

Комментарий о нормандском саммите с 1:15:

Напомним, сегодня президент Зеленский находится с официальным визитом в Литве. В ходе официальных встреч президент Украины планирует обсудить “нормандскую встречу“, евроинтеграцию и реформы.

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