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Президент Литвы призвал Зеленского не делать уступок Путину

Комментариев: 5
В свою очередь Литва обещает всестороннюю помощь и поддержку Украине.
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа
кадр из видео

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Президент Литвы Гитанас Науседа пожелал Владимиру Зеленскому не идти на невыгодные для Украины уступки Путину на нормандской встрече. Это заявление он сделал на совместном брифинге по итогам встречи двух президентов.

Мы хотим, чтобы вы не делали уступки, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что переговоры помогут сделать шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе и позволят вам говорить на равных с вашими оппонентами, - заявил он.

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При этом литовский президент пообещал Украине помощь и поддержку как на международной арене, так и во внедрении реформ в самой Украине. Вместе с тем, Науседа заявил о необходимости продолжения санкций против России.

Комментарий о нормандском саммите с 1:15:

Напомним, сегодня президент Зеленский находится с официальным визитом в Литве. В ходе официальных встреч президент Украины планирует обсудить “нормандскую встречу“, евроинтеграцию и реформы.

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Теги: нормандский формат, Литва, Россия, Путин
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Комментариев (5)
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Via_dolorosa    27.11.2019, 14:00
Оценка:  0
Via_dolorosa
VSHIVANKA----- у них зарплаты и жизнененый уровень в 3 раза выше чем в твоей вяликой и это всё из-за того что они вовремя от вас свалили; была б Украина мудрая и сделала такое же в 90-х сейчас не было б не Крыма не Донбасса. А так водили с вами хороводы, а вы вот как нам ответили небратья.
Russian-Troll    27.11.2019, 14:44
Оценка:  0
Russian-Troll
Давненько вы видно не бывали в Литве (за пределами Вильнюса и клайпеды)
asfd0    27.11.2019, 13:30
Оценка:  +1
asfd0
И что может предложить в замен этот президент карликового государства - нефть, газ, электричество?
asfd0    27.11.2019, 13:38
Оценка:  +2
asfd0
Вместо своих хотелок озвучил бы лучше хоть какие-то достижения Литвы хоть в чём-то.
VSHIVANKA    27.11.2019, 13:51
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ОНИ НАМНОГО ЛУЧШЕ ВЫЛИЗЫВАЮТ ЗАДНИЦУ ХОЗЯЕВ, РАЗ УЖЕ В НАТО И ЕС.....
С ГОЛОЙ ЖОПОЙ ПРАВДА, НО.....)))
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