РФ на нормандском саммите будет настаивать на прямом диалоге с ОРДЛО

Лавров сделал заявление касательно нормандского саммита.

Российская делегация на саммите “нормандской четверки”, который состоится в Париже 9 декабря, будет настаивать на прямом диалоге Украины с боевиками так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

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Об этом на выступлении перед слушателями Дипломатической академии МИД Киргизии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК-Украина.

Кроме того, Лавров отметил, что российская сторона уже определила программу саммита в рамках минских договоренностей.

И договоренности минские предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском… Мы слышали от прошлой администрации в Украине заявления о том, что они никогда не будут вести переговоры с Донецком и Луганском, слышали уже и от представителей новой администрации президента (Украины, - ред.) Зеленского. Обо всем этом будет говориться на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже, - сказал Лавров.

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Он отметил, что от Зеленского в Париже ждут плана реализаций минских соглашений.

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