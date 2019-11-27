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РФ на нормандском саммите будет настаивать на прямом диалоге с ОРДЛО

Комментариев: 10
Лавров сделал заявление касательно нормандского саммита.
Сергей Лавров
Сергей Лавров
flickr.com/mfarussia

Российская делегация на саммите “нормандской четверки”, который состоится в Париже 9 декабря, будет настаивать на прямом диалоге Украины с боевиками так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

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Об этом на выступлении перед слушателями Дипломатической академии МИД Киргизии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК-Украина.

Кроме того, Лавров отметил, что российская сторона уже определила программу саммита в рамках минских договоренностей.

И договоренности минские предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском… Мы слышали от прошлой администрации в Украине заявления о том, что они никогда не будут вести переговоры с Донецком и Луганском, слышали уже и от представителей новой администрации президента (Украины, - ред.) Зеленского. Обо всем этом будет говориться на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже, - сказал Лавров.

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Он отметил, что от Зеленского в Париже ждут плана реализаций минских соглашений.

Напомним, росСМИ пишут, что Apple признала Крым российским. Российский чиновник сделал резонансное заявление.

 

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Теги: нормандская встреча, саммит, Париж, Лавров
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Комментариев (10)
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WTF2wtf    27.11.2019, 14:30
Оценка:  +3
WTF2wtf
Снова трындеж оккупантов ниочем, лишь сделать бессмысленными все переговоры и оставить все без изменений ...
Война велась и ведется силами россии, полностью за счет российского бюджета, российскими вооружениями, под полным управлением только российских вояк ...
WTF2wtf    27.11.2019, 14:32
Оценка:  +3
WTF2wtf
Армейские корпуса на оккупированном Донбассе созданы, полностью вооружены, полностью содержатся, полностью управляются только россией ... никому из местных они не подчиняются в принципе!
Graddfeydd    27.11.2019, 14:04
Оценка:  +1
Graddfeydd
О чем и речь. К чему все эти групповые свиданки, если мocкaли так и не признают своего участия в конфликте? Мол, с шестерками нашими общайтесь, а "нас там нет", "мы не сторона конфликта" и т.д.

Пускай и дальше сами кормят своих коллаборантов в ОРДЛО, а не перевешивают этот гадюшник на нашу шею.
Хитрый-Лис    27.11.2019, 13:56
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Россияне возмущены, что Путин не может навести порядок на космодроме «Восточный», где продолжают «воровать сотнями миллионов»
VSHIVANKA    27.11.2019, 13:47
Оценка:  -6
VSHIVANKA
РАЗ ПУТИН , МЕРКЕЛЬ И МАКРОН РАЗРЕШИЛИ ЗЕЛЬЦУ С НИМИ ВСТРЕТИТЬСЯ , ЗНАЧИТ ТОТ УЖЕ НА ВСЁ СОГЛАСЕН И ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСИ ПОД ДОКУМЕНТОМ ....
ПРОСТО ТАК РАДИ ВСТРЕЧИ И ФОТО ТУДА БЫ НИКТО НЕ ПОЕХАЛ....
Хитрый-Лис    27.11.2019, 13:53
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
VSHIVANKA Меня распирает от гордости и патриотизма, когда космодрому, где разворовали 11 миллиардов, хотят присвоить имя Путина»
WTF2wtf    27.11.2019, 14:14
Оценка:  +3
WTF2wtf
Быдло ольгинское, ты опять в юбке?
Тупое говнометко неопределенного пола на содержании бюджета оккупантов ...
Via_dolorosa    27.11.2019, 13:46
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Конечно будут, они в эту клоаку столько денег вбухали (не считая сколько там ватников было застрелено ВСУ). Так просто эту ситуацию не разрулить и ни каким боком не признавать эти квази-образования. Было б не плохо что б ДНР объявили террорист. организацией и применили к ней методы как с Алькаидой.
VSHIVANKA    27.11.2019, 13:44
Оценка:  -6
VSHIVANKA
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода". Таким образом, компания исполнила российские законы. Об этом успехе, достигнутом в результате переговоров с Apple, сообщили в Госдуме РФ....)))
Via_dolorosa    27.11.2019, 13:48
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Успех просто грандиозный; там у тебя на острове Крым все озёра уже пересохли и народ подумывает как бы от туда свалить пока солончаки не пошли, а ты нам про Амерский Apple.
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