Суд отказался арестовывать имущество Виктора Ющенко

Решение было принято по делу о "межигорском" сговоре Ющенко с Януковичем.

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Киевский апелляционный суд снова отказал Генпрокуратуре в аресте имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко по делу о выведении Межигорья из госсобственности в пользу Виктора Януковича.

Об этом пишут “Украинские новости“ со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что Генпрокуратура повторно обратилась с ходатайством об аресте имущества Ющенко - четырех земельных участков, 1/2 части 17 земельных участков в Безрадичах Киевской области, кафе с жилыми помещениями и двух жилых домов. Но 12 ноября суд ответил отказом.

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Напомним, в минувшем июне ГПУ выдвинула Ющенко подозрение по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины по делу о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности. Экс-президента обвиняли в том, что он действовал в сговоре с Януковичем. Сумма растраты, которая фигурирует в деле - 540 млн грн.

До этого Печерский районный суд Киева дважды отказал следователю ГПУ в ходатайстве об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко. А в сентябре ГПУ получила первый отказ Киевского апелляционного суда.

Как сообщалось, всего в деле “Межигорья“ было объявлено о подозрении восьми лицам.

7 августа суд признал законным закрытие дела против Ющенко по “Межигорью“.

Ранее суд отказал в аресте имущества Ющенко уже дважды.

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