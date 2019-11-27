Портнов через суд заставил НАБУ возбудить дела против друзей Порошенко

Скандальный юрист снова судился за дела против окружения Порошенко.

Экс-заместитель главы Администрации беглого Януковича Андрей Портнов заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило три новых уголовных дела о якобы хищениях окружением пятого президента Украины Петра Порошенко средств оборонных компаний.

Читай также: Портнов посетил Офис президента

Об этом Андрей Портнов сообщил традиционно на своем Telegram-канале.

По информации некоторых СМИ, Портнов обязал НАБУ открыть данные уголовные дела через суд.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследования по моим заявлениям о хищениях окружением Порошенко средств оборонных компаний в офшоры, - написал Портнов.

Читай также: “Ничего не выйдет”: Порошенко прокомментировал подозрение ГБР

Он также опубликовал ссылку на выписки из Единого реестра досудебных расследований, из которых следует, что уголовные производства открыты по ст. 191 ч. 5 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 204 ч. 3 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 364 ч. 2 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Портнов угрожал сотрудникам ГПУ. Журналисты обнародовали интересные детали касательно Портнова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram