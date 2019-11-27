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Портнов через суд заставил НАБУ возбудить дела против друзей Порошенко

Комментариев: 3
Скандальный юрист снова судился за дела против окружения Порошенко.
Андрей Портнов
Андрей Портнов
t.me/PortnovUA

Экс-заместитель главы Администрации беглого Януковича Андрей Портнов заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило три новых уголовных дела о якобы хищениях окружением пятого президента Украины Петра Порошенко средств оборонных компаний.

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Об этом Андрей Портнов сообщил традиционно на своем Telegram-канале.

По информации некоторых СМИ, Портнов обязал НАБУ открыть данные уголовные дела через суд.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследования по моим заявлениям о хищениях окружением Порошенко средств оборонных компаний в офшоры, - написал Портнов.

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Он также опубликовал ссылку на выписки из Единого реестра досудебных расследований, из которых следует, что уголовные производства открыты по ст. 191 ч. 5 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 204 ч. 3 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 364 ч. 2 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Портнов угрожал сотрудникам ГПУ. Журналисты обнародовали интересные детали касательно Портнова.

 

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Теги: Портнов, НАБУ, суд
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Комментариев (4)
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designandrey65    27.11.2019, 14:16
Оценка:  -2
designandrey65
Дави их гнид!
ЗаУкраїну    27.11.2019, 14:15
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
За то что Портнов пытается посадить воров и убийц в тюрьмы, как только БМ его не обзывало. Вот очередные перДлы:"Скандальный юрист снова судился за дела против окружения Порошенко".
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 14:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что не так написано? Видимо не так то, что Портнова назвали юристом?
Сливной_Бачок    27.11.2019, 14:12
Оценка:  -1
Сливной_Бачок
Мы уже слышали пленочки Трубы, как вы стряпаете дела, так что - очередной пук Портянки.
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