Долг по больничным перевалил за 1 млрд - Денисова

Омбудсмен обратилась к правительству.

Денисова обратилась к правительству по этой проблеме depositfiles.com

Стабилизационные средства Фонда соцстрахования закончились, задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд. грн.

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Читай также: На обучение одного школьника тратится до 100 тыс грн в год - Гончарук

"Мне стало известно, что задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд. грн. Выплаты не осуществляются в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились. С целью восстановления нарушенных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение материального обеспечения необходимо срочно провести заседание правления Фонда, на котором рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в бюджет Фонда", - омбудсмен Денисова.

Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и Министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда.

Читай также: Под Львовом училище требует у студента вернуть стипендию

Кроме того, омбудсмен обратилась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины.

Как сообщалось 15 ноября, Гончарук рассказал, как повысит зарплаты учителям до 4 тысяч долларов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram