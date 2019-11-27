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Порноскандал в Одессе: гинеколог работал 10 лет и вовремя платил аренду

Комментариев: 1
Появились новые детали скандала.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Одесском областном онкологическом центре открестились от горе-врача гинеколога, который снимал приемы пациенток на скрытую камеру и продавал видео порносайтам. Об этом передает Обозреватель.

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По словам главного врача онкоцентра, горе-гинеколог на протяжении 10 лет принимал пациенток, а помещение в их центре арендовал. При этом он всегда вовремя платил плату за аренду кабинета.

У нас 35 арендаторов на территории. Одним из них был врач этого кабинета. Что там у них произошло, я не знаю. Туда приходила полиция, что-то там они смотрели. К нам этот кабинет не имеет никакого отношения. Он снимает помещение тут 10 лет. За четыре года, пока работаю главным врачом, я ни разу не общался и даже не видел этого специалиста. Мое дело проконтролировать через сотрудников, чтобы арендатор во время платил взносы, все, - сказал главврач Олег Лукьянчук.

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Также он отметил, что проблем с оплатой аренды у гинеколога не было. Договор с ним заключен до 2022 года.

Напомним, в одесской гинекологии пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах. В кабинете врача была установлена скрытая камера.

 

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Теги: Одесса, порноскандал, порно, гинеколог, онкоцентр
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    27.11.2019, 15:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Интересно, кто его спалил?
Шпінатний_монстр    27.11.2019, 15:11
Оценка:  +6
Шпінатний_монстр
муж любитель порносайтов, жена которого оказалась его пациенткой
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