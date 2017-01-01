Верховной Раде предложили отменить закон о строевом уставе ВСУ
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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке принял решение рекомендовать народным депутатам отменить закон о строевом уставе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член комитета, народный депутат от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Сергей Левочкин на своем сайте.
Это очень древний документ, можно сказать рудимент советской системы. Сегодня комитет проголосовал предложение парламенту отменить строевой устав Вооруженных сил Украины, - заявил народный депутат.
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Уточняется, что закон о строевом уставе Вооруженных сил Украины принят Верховной Радой 24 марта 1999 года. За основу в нем были взяты положения Строевого устава Вооруженных сил СССР, принятого в 1975 году.
Устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием, строй подразделений и частей в пешем порядке и на машинах, порядок отдания воинской чести, проведения строевого смотра, положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса, обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
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Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, все эти правила должны регламентироваться непосредственно Министерством обороны (его внутренними документами), а не законом парламента Украины. Таким образом, авторы законопроекта хотят гармонизировать нормативно-правовые акты оборонного сектора с правилами НАТО.
Напомним, в ВСУ больше не будет старшин и прапорщиков, но будут рекруты и мастер-сержанты. Верховная Рада приняла закон о новой системе званий рядового, сержантского и старшинского состава.
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