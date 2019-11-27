Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский не ждет больших побед от нормандского саммита

Комментариев: 4
Но надеется на четкое понимание путей прекращения войны.
Зеленский не ждет больших побед от нормандского саммита
Зеленский не ждет больших побед от нормандского саммита
president.gov.ua

Читай также: РФ будет настаивать на прямом диалоге Киева с “ЛДНР“

Президент Владимир Зеленский хочет от нормандской встречи четкого понимания, как остановить войну на Донбассе, но одновременно не ожидает от нее больших побед. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет литовское издание delfi.lt.

Президент Украины напомнил, что последняя встреча лидеров “нормандской четверки“ состоялась в 2016 году, поэтому сам факт новой встречи – это “уже достижение“. В то же время Зеленский отметил, что не ожидает от встречи в Париже больших побед или прекращении войны “уже завтра“.

Я хочу четкого понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы сможем и как мы можем на самом деле остановить эту войну, - подчеркнул он.

Читай также: Президент Литвы призвал Зеленского не делать уступок Путину

Кроме этого, Зеленский не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что в Париже запланирована его двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что в случае необходимости готов к такой встрече, причем не только с Путиным, но и с лидерами Германии и Франции.

Напомним, лидеры “нормандской четверки“ – президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель – встретятся 9 декабря в Париже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, президент, Литва, нормандский формат, Путин, Россия, конфликт на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    27.11.2019, 15:59
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ ШО МАЙДАВОШКИ , ГОТОВЫ К КАПИТУЛЯЦИИ ? ))))
ЧТО ВАМ ХОЗЯЕВА СКАЖУТ , ТО И БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ , А ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО.....)))
НЕРАБЫ ХУЛЕ.....)))
WTF2wtf    27.11.2019, 16:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
А юбку снимать будешь и гадить со своих "мужских" ников,
дешевое пистливое быдло оккупантов?
VSHIVANKA    27.11.2019, 15:43
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ВСЕ ПУТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ДАВНО ИЗВЕСТНЫ И ПОШАГОВО РАСПИСАНЫ В МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ....
НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ....
WTF2wtf    27.11.2019, 16:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
У вас в Ольгино гражданская война,
шавка оккупантов на бюджете?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь