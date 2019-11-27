Зеленский не ждет больших побед от нормандского саммита

Но надеется на четкое понимание путей прекращения войны.

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Президент Владимир Зеленский хочет от нормандской встречи четкого понимания, как остановить войну на Донбассе, но одновременно не ожидает от нее больших побед. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет литовское издание delfi.lt.

Президент Украины напомнил, что последняя встреча лидеров “нормандской четверки“ состоялась в 2016 году, поэтому сам факт новой встречи – это “уже достижение“. В то же время Зеленский отметил, что не ожидает от встречи в Париже больших побед или прекращении войны “уже завтра“.

Я хочу четкого понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы сможем и как мы можем на самом деле остановить эту войну, - подчеркнул он.

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Кроме этого, Зеленский не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что в Париже запланирована его двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что в случае необходимости готов к такой встрече, причем не только с Путиным, но и с лидерами Германии и Франции.

Напомним, лидеры “нормандской четверки“ – президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель – встретятся 9 декабря в Париже.

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