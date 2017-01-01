В аэропорту Одессы экстренно сел самолет: что известно

В Одесском аэропорту снова ЧП.

В Одесском аэропорту осуществил экстренную посадку самолет. Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

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По предварительной информации двухместного учебно-тренировочного самолета YAK-18 отказал двигатель.

Сообщается, что сегодня самолет взлетел с одесского аэродрома "Гидропорт" около 11 часов, а уже в 12:53 был вынужден совершить аварийную посадку, едва дотянув до взлетно-посадочной полосы аэропорта "Одесса".

Воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома "Гидропорт". На борту находились двое людей. Никто из них не пострадал, - сообщили изданию в пресс-службе аэропорта.

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Также отмечается, что инцидент никаким образом не нарушил основной график работы аэропорта Одесса.

Напомним, Львовский аэропорт не работает из-за гололеда. Пока нет официальной информации, что будет дальше в случае задержки рейсов.

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