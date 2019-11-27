На Черкасчине пенсионер устроил стрельбу в банке

Стрелявшего в работницу банка мужчину уже задержали, прокуратура также согласовала сообщения ему о подозрении.

Читай также: В Грузии полицейские застрелили друг друга во время ссоры В Черкасской области 60-летний мужчина будет сидеть под круглосуточным домашним арестом из-за нападения на сотрудницу банка, сообщает в среду, 27 ноября, Звенигородская местная прокуратура. В Черкасской области 60-летний мужчина будет сидеть под круглосуточным домашним арестом из-за нападения на сотрудницу банка, сообщает в среду, 27 ноября, Звенигородская местная прокуратура.

Происшествие произошло 21 ноября в Корсунь-Шевченковском. 60-летний мужчина напал с ножом на сотрудницу отделения Райффайзен Банк Аваль. Во время борьбы женщина получила резаную рану предплечья.

На место после срабатывания "тревожной кнопки" выехали работники полиции охраны. Мужчину задержали, прокуратура уже согласовала сообщения ему о подозрении. Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Читай также: В Днепре прохожие устроили самосуд над живодером Суд избрал нападающему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас продолжается досудебное расследование и проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых и должны выясниться мотивы нападения. Суд избрал нападающему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас продолжается досудебное расследование и проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых и должны выясниться мотивы нападения.