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На Черкасчине пенсионер устроил стрельбу в банке

Комментариев: 1
Стрелявшего в работницу банка мужчину уже задержали, прокуратура также согласовала сообщения ему о подозрении.
Правоохранители открыли дело
Правоохранители открыли дело
АР
 

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В Черкасской области 60-летний мужчина будет сидеть под круглосуточным домашним арестом из-за нападения на сотрудницу банка, сообщает в среду, 27 ноября, Звенигородская местная прокуратура.
 
Происшествие произошло 21 ноября в Корсунь-Шевченковском. 60-летний мужчина напал с ножом на сотрудницу отделения Райффайзен Банк Аваль. Во время борьбы женщина получила резаную рану предплечья.
 
На место после срабатывания "тревожной кнопки" выехали работники полиции охраны. Мужчину задержали, прокуратура уже согласовала сообщения ему о подозрении. Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
 

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Суд избрал нападающему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас продолжается досудебное расследование и проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых и должны выясниться мотивы нападения.
 
Как сообщалось 22 ноября, в Херсоне подростки стреляли в женщину с ребенком.
 

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Теги: банки, стрельба, хулиганство, Черкасская область
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    27.11.2019, 16:15
Оценка:  +1
SEMPENTY
Напал с ножем и устроил стрельбу? БМ, когда у вас будут деньги на нормальных журналистов?
designandrey65    27.11.2019, 16:09
Оценка:  +2
designandrey65
Как это он из ножа устроил стрельбу?
LERMI_    27.11.2019, 16:17
Оценка:  0
LERMI_
та то лазерний ніж був, як у Зоряних війнах!
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