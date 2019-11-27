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Зеленский оценил вероятность встречи с Путиным

Комментариев: 6
Украинский президент на нормандской встрече хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе.
Зеленский готов к встрече с Путиным
Зеленский готов к встрече с Путиным
Офис президента

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Президент Владимир Зеленский допускает проведение личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита нормандского формата 9 декабря в Париже.

Об этом он сказал в среду, 27 ноября, на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Интерфакс-Украина.

Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну, - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с Путиным один на один, Зеленский указал:

Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате Нормандской четверки говорить об этом.

В свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Зеленского в Париже, скорее всего, состоится, пишет Интерфакс.

Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом, - сказал Ушаков.

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Он добавил, что программа в данный момент согласовывается.

Напомним, Зеленский не ждет больших побед от нормандского саммита. Но надеется на четкое понимание путей прекращения войны.

 

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Теги: Путин, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Комментариев (6)
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Бигсэм    27.11.2019, 17:39
Оценка:  0
Бигсэм
Зеленский, если бы ты что-то решал, то можно было бы говорить, а так, лучше помолчать и послушать что скажут большие дяди и тёти.
Антибес    27.11.2019, 17:34
Оценка:  +1
Антибес
Зе,"подотри"с Донбасса наших"героев".И война тут же закончится.Пусть эти выблядки-наёмники песдуют за границу на заработки.Если их впустят конечно тудаюА может и арестуют там за их злодеяния в отношении украинцев ЛДНР.
Пролисок    27.11.2019, 17:34
Оценка:  +2
Пролисок
Типа,ты орёл и все ниц падают перед твоим могуществом?)))))))Требует оно)))Унитазы обнови на свои деньги))
ira0957    27.11.2019, 17:30
Оценка:  +4
ira0957
Зеленский может оценивать что угодно, но Путин не планирует встречаться с зеленским.
Letohradek    27.11.2019, 16:59
Оценка:  -3
Letohradek
Квартальный баран мечтает о встрече с путеным ... А на кой хрен? Кто этого тупого крысеныша привел к власти, отзовитесь! По каким критериям?
Григорич    27.11.2019, 16:52
Оценка:  +5
Григорич
карателей уберите с Донбасса и войны не будет..
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