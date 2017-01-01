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Двух экс-депутатов ВР Крыма будут судить за госизмену

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Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.
В марте 2014 указанные депутаты способствовали оккупации полуострова
В марте 2014 указанные депутаты способствовали оккупации полуострова
ark.gp.gov.ua

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, их подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

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В ходе расследования установлено, что в марте 2014 указанные депутаты способствовали оккупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Как сообщалось 5 ноября, Чубаров пояснил, как заставить РФ освободить Крым и убраться с Донбасса.

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Теги: Крым, оккупанты
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