Двух экс-депутатов ВР Крыма будут судить за госизмену
Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, их подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
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В ходе расследования установлено, что в марте 2014 указанные депутаты способствовали оккупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Как сообщалось 5 ноября, Чубаров пояснил, как заставить РФ освободить Крым и убраться с Донбасса.
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