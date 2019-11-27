Секс-скандал с Клитиной: известно об увольнении чиновницы

Детали рассказал нардеп “Европейской солидарности”.

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, угодившая в громкий секс-скандал, уволена с занимаемой должности.

Читай также: "Внешность – мой плюс. Дает мне гибкость": замминистра Клитина

Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

По данным Гончаренко, Клитина не уволилась по собственному желанию. Представление на увольнение чиновницы подал ее непосредственный начальник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал, - написал Гончаренко.

Читай также: Опубликован разговор "слуг народа" о назначении замминистра

Сама Клитина пока эту новость не комментирует.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр Криклий инициирует увольнение оскандалившейся Клитиной. Об этом министр заявил в своем видеообращении.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram