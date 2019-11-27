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Секс-скандал с Клитиной: известно об увольнении чиновницы

Комментариев: 4
Детали рассказал нардеп “Европейской солидарности”.
Кабмин уволил скандальную Клитину
Кабмин уволил скандальную Клитину
facebook.com/aleksandra.klitina

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, угодившая в громкий секс-скандал, уволена с занимаемой должности.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

По данным Гончаренко, Клитина не уволилась по собственному желанию. Представление на увольнение чиновницы подал ее непосредственный начальник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал, - написал Гончаренко.

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Сама Клитина пока эту новость не комментирует.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр Криклий инициирует увольнение оскандалившейся Клитиной. Об этом министр заявил в своем видеообращении.

 

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Теги: Клитина, Гончаренко, увольнение, Кабмин
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Комментариев (4)
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trgvm1    27.11.2019, 17:29
Оценка:  +1
trgvm1
да не не даром в трудовой запись то останеца шо была зам.министра просто не всем дала кому надо или не тем дала
Бигсэм    27.11.2019, 17:10
Оценка:  +3
Бигсэм
Даром отдалась.
otstoi-002    27.11.2019, 16:52
Оценка:  +1
otstoi-002
Ты думала нужно сосать только у начальника а тут сразу подвалило ..... наверно изжога....
SEMPENTY    27.11.2019, 16:47
Оценка:  +3
SEMPENTY
Она и на окружной не пропадет....
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