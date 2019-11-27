Слова Сивохо о пенсиях для Донбасса взбудоражили Сеть
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Советник секретаря Совета национальной безопасности по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сделал очередное заявление о пенсионерах на оккупированном Донбассе, прокомментировав внесенный в Верховную Раду законопроект.
Соответствующий пост размещен на странице чиновника в Facebook.
Свое мнение по поводу отмены обязательной регистрации как внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пенсионеров, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, советник секретаря СНБО высказал на своей странице в Facebook.
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“60% людей пересекающих линию разграничения – это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!“ - написал Сивохо.
Такие высказывания вызвали резкую критику в соцсетях. Пост получил уже почти две сотни комментарием граждан.
“Пусть Сивохо сначала поедет туда и соберет налоги за последние пять лет, тогда будет и пенсия“; “Сперва пусть вернут погибших, тогда и поговорим“; “У вас отлично получается дальше раскалывать Украину и делать все, чтобы жителей оккупированной части ненавидели еще больше - Дякую, дуже дякую“; “От не треба було кликати Руський мир!!! Хочете пенсии прошу чемодан, вокзал!“, - комментируют в сети.
Как сообщалось 19 ноября, Сивохо рассказал, как вернет мир на Донбасс.
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Всю войну россия ведет ... местным эти армейские корпуса россиян на Донбассе не подчиняются в принципе
Начать хотя бы с того, что не будет подтверждения, если человек просто умер на оккупированой территории ... за "мертвые души" могут получать другие
Но то были их внутренние проблемы, без сотен иностранных танков и всей военной кампании против россии за счет иностранного бюджета ...
А вот призывы не исполнять законы только потому что "они что-то не любят" - это "упоротость"! Спроси в ЕС, там подтвердят. =))))