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Слова Сивохо о пенсиях для Донбасса взбудоражили Сеть

Комментариев: 26
Пользователи активно обсуждают заявление советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса .
Слова Сивохо о пенсиях для Донбасса взбудоражили Сеть
© facebook.com/Сергей Сивохо
Фото 1/7
  • Пользователи активно комментируют пост чиновника
  • Пользователи активно комментируют пост чиновника
  • Пользователи активно комментируют пост чиновника
  • Пользователи активно комментируют пост чиновника
  • Пользователи активно комментируют пост чиновника
  • Пользователи активно комментируют пост чиновника
  • Пользователи активно комментируют пост чиновника
Слова Сивохо о пенсиях для Донбасса взбудоражили Сеть
Пользователи активно комментируют пост чиновника
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Советник секретаря Совета национальной безопасности по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сделал очередное заявление о пенсионерах на оккупированном Донбассе, прокомментировав внесенный в Верховную Раду законопроект.

Соответствующий пост размещен на странице чиновника в Facebook.

Свое мнение по поводу отмены обязательной регистрации как внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пенсионеров, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, советник секретаря СНБО высказал на своей странице в Facebook.

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“60% людей пересекающих линию разграничения – это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!“ - написал Сивохо.

Такие высказывания вызвали резкую критику в соцсетях. Пост получил уже почти две сотни комментарием граждан.

“Пусть Сивохо сначала поедет туда и соберет налоги за последние пять лет, тогда будет и пенсия“; “Сперва пусть вернут погибших, тогда и поговорим“;  “У вас отлично получается дальше раскалывать Украину и делать все, чтобы жителей оккупированной части ненавидели еще больше - Дякую, дуже дякую“; “От не треба було кликати Руський мир!!! Хочете пенсии прошу чемодан, вокзал!“, - комментируют в сети.

Как сообщалось 19 ноября, Сивохо рассказал, как вернет мир на Донбасс.

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Теги: СНБО, Донбас, реинтеграция, пенсии
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Комментариев (26)
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Антибес    27.11.2019, 17:39
Оценка:  0
Антибес
Сивохо правильно сказал.Территория ЛДНР-это де-юре Украина,не только территориально,но и население там проживающее то же Украина.А взбудоражилась не Сеть,а ботофермы профессиональных"патриотов&q uot;,которым как раз и платят за раскачивание ситуации и раскол Украины.
WTF2wtf    27.11.2019, 17:40
Оценка:  -2
WTF2wtf
Оккупированные россией районы Украины ...
Антибес    27.11.2019, 17:44
Оценка:  0
Антибес
Старушка Виолетта,твой червивый мозг оккупирован неоперабельной хворью.Россия лишь помогает ЛДНР,в том числе и оружием.Но регулярных войск РФ там нет.Выпей ещё глодопойла и напиши про российскую армию на Донбассе и про то что я"из раши".А я тебя снова на хyй пошлю,как и всегда.)))))
WTF2wtf    27.11.2019, 17:46
Оценка:  -1
WTF2wtf
Шизоид из раши, ты бабушку у себя в зеркале видишь?
Всю войну россия ведет ... местным эти армейские корпуса россиян на Донбассе не подчиняются в принципе
WTF2wtf    27.11.2019, 17:47
Оценка:  -1
WTF2wtf
ведение войны россией на Донбассе только упоротая шавка оккупантов может называть "помощью" ... это ВОЙНА, путинская война, в которой больше всего страдает именно Донбасс
WTF2wtf    27.11.2019, 17:36
Оценка:  -2
WTF2wtf
Звучит вроде и правильно, и понятно что россия хочет снять с себя содержание пенсов на оккупированном ей Донбассе ... но есть реальные проблемы с этим.
Начать хотя бы с того, что не будет подтверждения, если человек просто умер на оккупированой территории ... за "мертвые души" могут получать другие
WTF2wtf    27.11.2019, 17:42
Оценка:  -2
WTF2wtf
И действительно большая проблема - это финансирование всего этого ... пенсии платить нужно, а налогов оккупанты само собой Украине никаких не платят, россияне только жестко дерибанят Донбасс в своих интересах
WTF2wtf    27.11.2019, 17:44
Оценка:  -1
WTF2wtf
Так россияне о своих проблемах писали с Чечней?
Но то были их внутренние проблемы, без сотен иностранных танков и всей военной кампании против россии за счет иностранного бюджета ...
Бигсэм    27.11.2019, 17:26
Оценка:  0
Бигсэм
Не только умный, но ещё и порядочный человек, вот, только, Донбасс уже не вернуть.
WTF2wtf    27.11.2019, 17:37
Оценка:  -2
WTF2wtf
Ну это просто стандартные хотелки бота оккупантов и не более ...
Пролисок    27.11.2019, 17:18
Оценка:  +1
Пролисок
Хоть один совесть имееет.Значит-Человек.
WTF2wtf    27.11.2019, 17:37
Оценка:  -2
WTF2wtf
И только несколько дней назад российские боты хором его говном поливали ...
asfd0    27.11.2019, 17:07
Оценка:  -3
asfd0
Молодец Сивохо, за простых людей вступился.
krolikoff_net    27.11.2019, 17:13
Оценка:  +1
krolikoff_net
А разве сепары - люди ?
ira0957    27.11.2019, 17:31
Оценка:  +1
ira0957
А разве ты человек?
nestor2    27.11.2019, 17:29
Оценка:  -2
nestor2
Это те кто выходил с плакатами "Путин введи войска"?
WTF2wtf    27.11.2019, 17:48
Оценка:  0
WTF2wtf
жаль президент россии этих людей заведомо принес в жертву, ради терок по захваченному им Крыму ...
SANDMAN    27.11.2019, 17:02
Оценка:  +1
SANDMAN
Пусть эта ватная свинья валит к своим на бамбас.
krolikoff_net    27.11.2019, 16:45
Оценка:  +5
krolikoff_net
Сивохо -предатель и сепаратист.
tulchanin    27.11.2019, 16:43
Оценка:  -8
tulchanin
взбудоражили "упоротую" часть Сети, так будет правильней.
krolikoff_net    27.11.2019, 16:46
Оценка:  +3
krolikoff_net
и кто вас упорол, что аж на тулу достало ?
CasperW    27.11.2019, 16:50
Оценка:  +4
CasperW
Почему же упоротую? Многие оттуда идут сюда за пенсией и откровенно кричат, что ненавидят Украину. Им все всегда должны. Кстати, по логике тогда и крымчанам нужно начать выплачивать. Ибо это неконституционно.
tulchanin    27.11.2019, 16:58
Оценка:  -1
tulchanin
ХЗ кто и что кричит но разве "ненавидеть Украину" где-то запрещено ? В украинской конституции или законах ? Это как-то должно ущемляет права гражданина Украины ?
А вот призывы не исполнять законы только потому что "они что-то не любят" - это "упоротость"! Спроси в ЕС, там подтвердят. =))))
krolikoff_net    27.11.2019, 17:12
Оценка:  0
krolikoff_net
Может до жителей тулы туго доходит, но платить пенсию на оккупированных районах Донбасса практически некому. Почти все местные пенсы понабирали себе куриных паспортов. А раз взял куриную ксиву, Украина тебе больше ничего не должна. Требуй теперь пенсию у своих любимых масквичей.
LERMI_    27.11.2019, 17:19
Оценка:  0
LERMI_
krolikoff_net 27.11.2019, 17:12, як це не повинна? А відповідальність за ст. 110 КК України
WTF2wtf    27.11.2019, 17:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
Вполне понятны "переживания" бота российских оккупантов ... путинским нужно сокращать расходы на содержание оккупированных территорий
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