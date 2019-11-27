В Украине назначили языкового омбудсмена

Монахова - доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики .

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Сегодня на заседании Кабинет министров Украины назначил уполномоченным по защите государственного языка Татьяну Монахову.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

“Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну“, - говорится в сообщении.

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Как известно, Монахова родилась 2 июля 1980 в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности “учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы“. В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему “Современные стратегии текстообразования в украинском языке“ в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова. Также Монахова - доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

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Как сообщалось, 27 ноября сеть взбудоражило заявление сестры Сенцова об украинском языке.

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