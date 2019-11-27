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В Украине назначили языкового омбудсмена

Комментариев: 6
Монахова - доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики .
Уполномоченным по защите государственного языка стала Татьяна Монахова
Уполномоченным по защите государственного языка стала Татьяна Монахова
Facebook Tetiana Monakhova

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Сегодня на заседании Кабинет министров Украины назначил уполномоченным по защите государственного языка Татьяну Монахову.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

“Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну“, - говорится в сообщении.

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Как известно, Монахова родилась 2 июля 1980 в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности “учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы“. В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему “Современные стратегии текстообразования в украинском языке“ в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова. Также Монахова - доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Напомним, Кабинет министров Украины уволил замминистра инфраструктуры Александру клетках

Как сообщалось, 27 ноября сеть взбудоражило заявление сестры Сенцова об украинском языке.

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Теги: омбудсмен, украинский язык
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Комментариев (6)
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ЗаУкраїну    27.11.2019, 17:42
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Очередная соросовская воспитанница? Верно, такие как она и калитина нарулят.
Пролисок    27.11.2019, 17:32
Оценка:  +2
Пролисок
Вы тупни.Нельзя заставить любить.Раньше не заставляли,а заинтересовывали песнями,фильмами,книгами на украинском.И человеку хотелось тоже говорить красивой спивучей мовой.....
Пролисок    27.11.2019, 17:29
Оценка:  +2
Пролисок
И в чём с мовой проблема? Не хотят ею говорить?))
Бигсэм    27.11.2019, 17:08
Оценка:  +4
Бигсэм
И что она будет делать? Гоняться за теми, кто говорит на русском? Так, ведь, всех не догонит, а сама может не успеть убежать.
asfd0    27.11.2019, 17:04
Оценка:  +4
asfd0
Да не нужна эта гарно-мова ни Югу ни Востоку ни центру Украины ни Закарпатью, не с кем на ней разговаривать, хватит народ тиранить. Мова вместо объединения наоборот раскалывает общество.
Пролисок    27.11.2019, 17:30
Оценка:  +2
Пролисок
Все областные центры говорят преимущественно на русском.Только сёла,как во всём мире в этом консервативны.Чем образованнее человек,тем больше языков он использует.
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