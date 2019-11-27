Неопределенность с Укртелекомом ведет к замораживанию модернизации предприятия, - эксперт

Судебная эпопея вокруг «Укртелекома» тормозит развитие предприятия и не позволяет привлечь инвестиции. Об этом написал адвокат, партнер ЮФ Trusted Advisors Артем Подольский в колонке для издания «Pravo».

Адвокат напомнил, что эпопея с обжалованием Фондом госимущества приватизации ПАО «Укртелеком» продолжается уже третий год — после очередного решения Верховного Суда дело вновь передано на рассмотрение суда первой инстанции. По его мнению, такая ситуация является негативным сигналом для иностранных инвесторов, которых руководство страны пытается привлечь в Украиу.

«Правовая неопределенность явно не идет на пользу Украине. Тем более перед очередной большой приватизацией. Тем более перед открытием рынка земли. Тем более учитывая нелестную оценку земельной реформы миссией Международного валютного фонда. Инвесторы в очередной раз получают сигнал, что Украина, несмотря на все декларируемые реформы, не в состоянии ни гарантировать, ни защитить право собственности, ни решить спор в разумные сроки. И, безусловно, все эти риски будут учтены при принятии решения об инвестировании в украинскую экономику», – считает Подольский.

Он также подчеркнул, что затягивание судебного разбирательства вокруг «Укртелекома» тормозит развитие самого предприятия и ограничивает его в возможности привлекать инвестиции, что снижает его конкурентоспособность на рынке телекоммуникационных услуг.

«Для самого же ПАО «Укртелеком» явное затягивание дела (Верховный Суд, открывая очередной круг слушаний, ограничивается общими фразами о необходимости «всестороннего, полного и объективного исследования доказательств по делу, установления наличия/отсутствия тех обстоятельств, на которые ссылаются стороны») чревато как минимум потерей динамики на стремительно развивающемся телекоммуникационном рынке. Чтобы быть конкурентными, надо привлекать инвестиции, а инвестировать в компанию, судьба которой не ясна, не будет никто. В 2015 году «Укртелеком» привлек кредит China Development Bank (CDB) на модернизацию на сумму 400 млн долларов. Проект был заморожен через год, и есть все основания полагать, что причиной этому послужил иск Фонда госимущества», – отметил Подольский.

Напомним, политолог Владимир Фесенко заявил, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. А также высказал уверенность, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.

Ранее СМИ сообщали, что возврат в госсобственность «Укртелекома» спровоцирует повышение цен на телекоммуникационные услуги для потребителей и негативно скажется на их качестве.