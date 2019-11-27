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В СНБО создадут спецгруппу для мониторинга ситуации и угроз в энергетике из-за импорта из России - депутат

Комментариев: 1
Кучеренко написал, что на встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсуждал реальные угрозы энергетической безопасности Украины.
В СНБО создадут спецгруппу для мониторинга ситуации и угроз в энергетике из-за импорта из России - депутат

В СНБО будет создана профильную профессиональную группу для мониторинга ситуации и угроз в энергетике, возникших из-за импорта электроэнергии из России.

Об этом сообщил народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, передает Главком

“На встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсудили ситуацию на энергорынке и реальные угрозы энергетической безопасности Украины - газ, электроэнергия, ТКЭ. Не обошли вниманием и питьевую воду, и жилой фонд. Как я понял - в ближайшее время планируется создание профильных профессиональных групп на направлениях для мониторинга и анализа ситуации. Вакуум, надо немедленно заполнять“, - написал Кучеренко.

Напомним, ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЕКП с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков. С таким же призывом к представителям власти обратился председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, который предупредил, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасли.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом тока из России.

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Комментариев (1)
asfd0    27.11.2019, 17:01
Оценка:  0
asfd0
А В СНБО создадут спецгруппу для мониторинга ситуации с катастрофическим внешним долгом который грозит потерей суверенитета?
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