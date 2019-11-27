Кличко тайно помогал Львову во время "мусорной блокады"- Садовый

Киев принимал львовский мусор, несмотря на прямой запрет от Порошенко.

Садовый признался журналистам, что Кличко тайно помогал Львову во время "мусорной блокады" кадр из трансляции

Читай также: Садового готовы взять на поруки киевский мэр Кличко и нардеп Бакунец

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о хороших отношениях с мэром Киева Виталием Кличко, который сегодня заявил о готовности взять его на поруки. Львовский градоначальник рассказал журналистам во время перерыва в судебном заседании, на котором ему избирают меру пресечения, пишет Цензор.НЕТ.

У меня всегда с Кличко были хорошие отношения, еще задолго до времени, как он начал работать мэром Киева, - рассказал Садовый.

Отвечая на вопрос об отношениях с Кличко во время “мусорной блокады“ Садовый сказал:

Он помогал. Он тайно принимал отходы, не информируя об этом президента Украины, который ему запретил помогать Львову. Кличко в определенной степени герой, - заявил львовский мэр.

Виталий Кличко в то время был главой партии “Блок Петра Порошенко“. Сейчас он возглавляет центральный совет партии “Европейская Солидарность“.

Напомним, сегодня в Киеве начался суд, в ходе которого планируется избрать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.