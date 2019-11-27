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Кличко тайно помогал Львову во время "мусорной блокады"- Садовый

Комментариев: 7
Киев принимал львовский мусор, несмотря на прямой запрет от Порошенко.
Садовый признался журналистам, что Кличко тайно помогал Львову во время "мусорной блокады"
Садовый признался журналистам, что Кличко тайно помогал Львову во время "мусорной блокады"
кадр из трансляции

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Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о хороших отношениях с мэром Киева Виталием Кличко, который сегодня заявил о готовности взять его на поруки. Львовский градоначальник рассказал журналистам во время перерыва в судебном заседании, на котором ему избирают меру пресечения, пишет Цензор.НЕТ.

У меня всегда с Кличко были хорошие отношения, еще задолго до времени, как он начал работать мэром Киева, - рассказал Садовый.

Отвечая на вопрос об отношениях с Кличко во время “мусорной блокады“ Садовый сказал:

Он помогал. Он тайно принимал отходы, не информируя об этом президента Украины, который ему запретил помогать Львову. Кличко в определенной степени герой, - заявил львовский мэр.

Виталий Кличко в то время был главой партии “Блок Петра Порошенко“. Сейчас он возглавляет центральный совет партии “Европейская Солидарность“.

Напомним, сегодня в Киеве начался суд, в ходе которого планируется избрать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому.  

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Теги: Кличко, Садовый, Киев, Львов, мусорная блокада
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    27.11.2019, 17:46
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Еще один минус Кличку на предстоящих выборах.
Іван-Сірко    27.11.2019, 17:27
Оценка:  0
Іван-Сірко
А хіба Українці не повинні допомагати один одному?
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 17:43
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Смотря в чем.
Іван-Сірко    27.11.2019, 17:26
Оценка:  0
Іван-Сірко
Кличко-це мужик в повному змісті слова, і Київ розвиває та друзям допомагає. А завистники хай подавляться від злості.
trgvm1    27.11.2019, 17:25
Оценка:  0
trgvm1
или нет панове только что сообщил тайно львовский даун виталя мусор ночью из львова выносил
trgvm1    27.11.2019, 17:23
Оценка:  0
trgvm1
не может кличко тайный партизан вот это даааа
Пролисок    27.11.2019, 17:23
Оценка:  0
Пролисок
Помогал развозить мусор Садового по всей Украине?!!
LERMI_    27.11.2019, 17:21
Оценка:  -1
LERMI_
Не певною мірою, а повністю Герой, що у спортивному, що у людському та політичному плані!
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