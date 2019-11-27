Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель
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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель озвучила сумму своей заработной платы и рассказала о командировочных и надбавках за ученую степень. Об этом Юлия Мендель рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко.
На прямой вопрос журналистки о размере зарплаты президентский пресс-секретарь заявила следующее:
25 (тысяч гривен - ред.) Немножко больше иногда. Ну, как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю (в командировки – ред.), и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так, - сказала Мендель.
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Для справки. В постановлении Кабинета министров Украины указано, что должностной оклад пресс-секретаря президента Украины составляет 15 720 грн.
Комментарий о зарплате с 1:19:30:
Напомним, Мендель заявила, что у нее была бедная семья и ей приходилось голодать.
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