Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель

Почти половину зарплаты составляют различные надбавки.

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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель озвучила сумму своей заработной платы и рассказала о командировочных и надбавках за ученую степень. Об этом Юлия Мендель рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко.

На прямой вопрос журналистки о размере зарплаты президентский пресс-секретарь заявила следующее:

25 (тысяч гривен - ред.) Немножко больше иногда. Ну, как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю (в командировки – ред.), и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так, - сказала Мендель.

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Для справки. В постановлении Кабинета министров Украины указано, что должностной оклад пресс-секретаря президента Украины составляет 15 720 грн.

Комментарий о зарплате с 1:19:30:

Напомним, Мендель заявила, что у нее была бедная семья и ей приходилось голодать.

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