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Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель

Комментариев: 4
Почти половину зарплаты составляют различные надбавки.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
Facebook/Юлия Мендель

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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель озвучила сумму своей заработной платы и рассказала о командировочных и надбавках за ученую степень. Об этом Юлия Мендель рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко.

На прямой вопрос журналистки о размере зарплаты президентский пресс-секретарь заявила следующее:

25 (тысяч гривен - ред.) Немножко больше иногда. Ну, как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю (в командировки – ред.), и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так, - сказала Мендель.

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Для справки. В постановлении Кабинета министров Украины указано, что должностной оклад пресс-секретаря президента Украины составляет 15 720 грн.

Комментарий о зарплате с 1:19:30:

Напомним, Мендель заявила, что у нее была бедная семья и ей приходилось голодать.  

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Теги: зарплата, Зеленский, пресс-секретарь, Мендель
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Комментариев (4)
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Іван-Сірко    27.11.2019, 17:43
Оценка:  +1
Іван-Сірко
Жи.ди своїм добре платять, а Українцям ДУЛЮ.
Пролисок    27.11.2019, 17:37
Оценка:  +1
Пролисок
За язык?? Украинский)))А простому народу,русскоговорящему?))
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 17:42
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Не за тот язык. А за мягкий, которым нежно подлизывает.
Іван-Сірко    27.11.2019, 17:37
Оценка:  0
Іван-Сірко
Почти половину зарплаты составляют различные надбавки." А надбавки за то що вона МАНДАль , чи сосе добре?
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