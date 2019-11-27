Нормандский саммит: Украина выполнила обязательства, оккупанты – нет

Украинская делегация в Минске указала на результаты выполнения договоренностей предыдущего нормандского саммита.

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Украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства, о которых было договорено во время последней встречи лидеров “нормандской четверки“ в октябре 2016 года. Об этом по итогам сегодняшних переговоров в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что Украина завершила разведение сил в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской. В последней также был восстановлен мост возле КПВВ. Кроме того были решены вопросы водоснабжения оккупированной части Луганской области.

Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включая участок российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое, - сообщила Олифер.

Кроме того, особенно острой остается проблема освобождения заложников.

Напомним, Зеленский заявил, что не ждет больших побед от нормандского саммита. Но надеется на четкое понимание путей прекращения войны.

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