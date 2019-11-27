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НАБУ задержало "крестного отца" контрабанды Альперина

Комментариев: 1
Его считают одним из главных контрабандистов Украины.
НАБУ задержало Альперина
НАБУ задержало Альперина
пресс-служба НАБУ

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в причастности к коррупции на таможне и контрабанде. Об этом в комментарии Hromadske сообщил заместитель председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Он также уточнил, что задержанный сейчас находится в НАБУ.

Кроме того, эту информацию подтвердила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, однако фамилии задержанного она не назвала, ссылаясь на презумпцию невиновности.

Мы задержали, буквально недавно, лицо, которое следствие считает главой преступной организации, совершавшей преступления связанные с махинациями с растаможкой товаров импортируемых в Украину по заниженным ценам, - сообщила Олифира.

Напомним, ранее адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент 27 ноября явится на допрос в САП.

Также напомним, что накануне Зеленский попросил украинцев помочь найти бизнесмена Альперина, которого он назвал “крестным отцом“ контрабанды, и пообещал вознаграждение.

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Теги: контрабанда, НАБУ, Вадим Альперин
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    27.11.2019, 18:18
Оценка:  0
Lyonya-Space
Якина ищут?
Как найдут - первым делом на кол!
А уж потом!...
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