НАБУ задержало "крестного отца" контрабанды Альперина

Его считают одним из главных контрабандистов Украины.

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в причастности к коррупции на таможне и контрабанде. Об этом в комментарии Hromadske сообщил заместитель председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Он также уточнил, что задержанный сейчас находится в НАБУ.

Кроме того, эту информацию подтвердила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, однако фамилии задержанного она не назвала, ссылаясь на презумпцию невиновности.

Мы задержали, буквально недавно, лицо, которое следствие считает главой преступной организации, совершавшей преступления связанные с махинациями с растаможкой товаров импортируемых в Украину по заниженным ценам, - сообщила Олифира.

Напомним, ранее адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент 27 ноября явится на допрос в САП.

Также напомним, что накануне Зеленский попросил украинцев помочь найти бизнесмена Альперина, которого он назвал “крестным отцом“ контрабанды, и пообещал вознаграждение.

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