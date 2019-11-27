Суд приговорил "министра" "ДНР" к 12 годам

Мужчина на протяжении пяти лет активно сотрудничает с сепаратистами, а также занимал пост "министра МЧС" в "ДНР".

Константиновский районный суд Донецкой области заочно засудил до 12 лет лишения свободы так называемого "министра ДНР", сообщает в среду, 27 ноября, прокуратура области.

Правоохранители установили, что 36-летний житель Донецка в ноябре 2014 года, имея длительный стаж работы в органах МЧС Украины, изменив присяге, перешел на сторону сепаратистов и был назначен на должность так называемого "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийного бедствия" "ДНР".

"С тех пор чиновник-предатель не покинул ряды ДНР и продолжает сотрудничать с сепаратистами, выдавая преступные приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится с сообщении прокуратуры.

Суд признал председателя указанного псевдо-министерства виновным по статье участие в террористической организации УК Украины и заочно приговорил к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Ранее сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях.

Также СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов на Луганщине. Тогда утверждалось, что группа пропагандистов подчинялась непосредственно главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ.

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