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Гончарук: Переговоры о прямых поставках газа не ведутся

Комментариев: 1
Сейчас ведутся переговоры лишь о продлении транзита газа черех территорию Украины в Европу, заверил премьер.
Гончарук считает сдачей интересов страны поставки газа из России
Гончарук считает сдачей интересов страны поставки газа из России
пресс-служба Кабмина

Глава правительства Алексей Гончарук заверил, что Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из России. Об этом он сказал после заседания Кабмина в среду, 27 ноября.

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - заявил Гончарук.

Также он отметил, что Украину устроит контракт по европейским правилам на долгий период. "Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности", - добавил премьер.

При этом Гончарук назвал переговоры по прямым поставкам газа из России сдачей интересов страны.

"Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - заявил он.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство рассматривает возможность внедрения механизма, с помощью которого потенциальные скидки на газ из России при прямых поставках будут "изыматься" и использоваться для субсидирования. 

Как известно, Украина не импортирует газ из России напрямую четыре года.

 

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Теги: Россия, Украина, газ, газовые переговоры, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krotol2    27.11.2019, 18:37
Оценка:  +2
Krotol2
Естественно о транзите что б помалеху тырить.А если о поставках то зрада и надо платить
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