Кабмин стал владельцем 100% акций ПриватБанка
Кабинет министров стал владельцем 100% акций ПриватБанка, которые правительству передал Минфин. Об этом сообщает Finbalance в среду, 27 ноября.
По данным НБУ, на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций ПриватБанка было указано "государство в лице Кабинета министров", тогда как на 1 января 2019 года - "государство в лице Министерства финансов".
Кабмин также является владельцем 100% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка. Также Минфину принадлежат 94,94% акций Укргазбанка (остальные 5,06% - у миноритариев).
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ПриватБанк не отдадут экс-владельцам.
Напомним, что ранее в ЕС заявили, что помощь Украине под вопросом из-за Коломойского. Во внешнеполитическом ведомстве ЕС разочарованы тем, что Украина не расследует вывод денег из ПриватБанка его экс-владельцами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet