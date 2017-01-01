Кабмин стал владельцем 100% акций ПриватБанка

Акции правительству передало Министерство финансов. Кабмину также принадлежат 100% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Кабинет министров стал владельцем 100% акций ПриватБанка, которые правительству передал Минфин. Об этом сообщает Finbalance в среду, 27 ноября.

По данным НБУ, на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций ПриватБанка было указано "государство в лице Кабинета министров", тогда как на 1 января 2019 года - "государство в лице Министерства финансов".

Кабмин также является владельцем 100% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка. Также Минфину принадлежат 94,94% акций Укргазбанка (остальные 5,06% - у миноритариев).

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ПриватБанк не отдадут экс-владельцам.

Напомним, что ранее в ЕС заявили, что помощь Украине под вопросом из-за Коломойского. Во внешнеполитическом ведомстве ЕС разочарованы тем, что Украина не расследует вывод денег из ПриватБанка его экс-владельцами.

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