Участникам организации показали презентацию, в которой отметили, что россияне намеренно повредили или украли всё оборудование.

Украина пожаловалась в ОБСЕ на состояние отданных Россией кораблей

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Украина пожаловалась в ОБСЕ на состояние отданных Россией кораблей

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Украина ознакомила делегации стран-участниц ОБСЕ с информацией о состоянии кораблей, которые Россия вернула Украине. Презентацию на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене провел заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, пишет “Укринформ“.

Участникам ОБСЕ сообщили, что большинство вооружения на кораблях или отсутствует (стрелковое оружие и боеприпасы, средства связи, материальные средства), или разукомплектовано (морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение) и приведено в неработоспособное состояние.

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Кроме того, на возвращенных кораблях отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения (за исключением отдельных единиц устаревшего оборудования), средства РХБ-защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество.

Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы, - отметил представитель Украины.

Он подчеркнул, что на всех кораблях “присутствуют признаки мародерства (особенно на буксире “Яны Капу“)“.

Все оборудование намеренно частично повреждено или демонтировано. Поскольку наземные и бортовые энергосистемы демонтированы, то невозможно обеспечить корабли электроэнергией и проверить работу вооружений и военного оборудования, - сообщил Лоссовский.

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В ходе проверки состояния кораблей на малом бронированном артиллерийском катере “Бердянск“ и рейдовом буксире “Яны Капу“ также были выявлены многочисленные повреждения поверхности корпусов.

Малый бронированный артиллерийский катер “Бердянск“ имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также многочисленные механические повреждения верхней палубы. Буксир “Яны Капу“ имеет механические повреждения правого борта, - заявил дипломат.

Представитель Украины также сообщил, что, учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению.

Напомним, в РФ рассказали, почему пропали личные вещи моряков из украинских суден. Некоторые предметы одежды якобы частично сгнили, поэтому их не стали отдавать, а уничтожили.

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