Член партии УКРОП оказался подозреваемым в организации наркосиндиката

Сергей Феденишин успешно баллотировался от УКРОПа на выборах в Лопатинской ОТГ, отметили в партии.

Одним из подозреваемых в организации наркосиндиката оказался депутат Лопатинской объединенной территориальной общины Львовской области от партии УКРОП Сергей Феденишин. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии на своей странице в Facebook в среду, 27 ноября.

"Как выяснилось, задержанный – Феденишин Сергей – баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинской ОТО", – говорится в сообщении.

В партии заверили, что с сегодняшнего дня Феденишин больше не является членом УКРОПа.

"Хотим подчеркнуть, что УКРОП категорически осуждает любые преступления, связанные с хранением, производством или сбытом наркотиков. Именно поэтому сегодня мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", – отметили сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что в Украине в результате масштабной спецоперации с участием около 500 силовиков разоблачен синдикат наркоторговцев и изъяты наркотики на сумму 25 млн гривен.

Тогда отмечалось, что задержаны двое подозреваемых в организации наркосиндиката, один из них – депутат объединенной территориальной общины, а также 17 подозреваемых в участии в преступной группе. Ранее в Беларуси были задержаны еще два человека.

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