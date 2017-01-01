Слугу народа финансируют компании, фигурирующие в уголовных делах - СМИ

Более десятка компаний, которые профинансировали партию в третьем квартале этого года, фигурируют в уголовных процессах.

Компании, которые профинансировали президентскую политическую партию в третьем квартале этого года на почти 30 млн гривен, являются фигурантами уголовных производств. Об этом говорится в расследовании Слидство.Инфо: "Финансирование Слуги народа: более 30 миллионов от фигурантов уголовных производств".

Более десятка компаний, которые профинансировали партию Слуга народа в третьем квартале этого года, фигурируют в уголовных процессах. Журналисты обнаружили это при анализе ее нового финансового отчета. Из Единого реестра судебных решений, журналисты узнали, что фирмы Веб-Ротор, Леонол, Агро-Лэнд, ФХ Екопивдень и Саквояж-Ют фигурируют в расследовании полиции Киевской области.

Речь идет о завладении горючим на более чем восемь миллионов гривен. По версии следствия, группа лиц присвоила и легализовала чужое имущество с помощью подставных фирм. В этом году летом во время обысков у одного из фигурантов полиция обнаружила печати нескольких десятков компаний. Среди них и тех пяти фирм, которые спонсировали Слугу народа.

Общим у этих пяти компаний является то, что их основатели из Херсона, хотя сами предприятия зарегистрированы в других городах. Кроме того, ни у одной из фирм не указан актуальный номер телефона в реестре Минюста. Связаться с ними не удалось.

Эти фирмы пожертвовали президентской "слуге" 16,5 млн грн. Все они перечислили партии по 3,3 миллиона гривен.

Предприятия Агро-Ленд из Сум и фермерское хозяйство Екопивдень из Николаевской области занимаются выращиванием овощей. Компания из Днепра Саквояж-Ют - оптовой торговлей, предприятие Веб-Ротор из Ивано-Франковской области тоже занимается торговлей. Киевская фирма Леонол специализируется на торговле отходами и ломом. Она передала 3 миллиона гривен.

В общем журналисты выяснили, что с июля по сентябрь 2019-го года бизнес поддержал Слугу народа на 80 млн гривен. Более трети этих денег поступило от фирм с сомнительной репутацией. 11 компаний, которые профинансировали партию в третьем квартале этого года, фигурируют в уголовных процессах.

Бухгалтерию Слуги народа ведет адвокатское бюро Качура Лоерс. Эта компания за время существования партии занимается ее юридическими и финансовыми отчетами. Руководитель Качура Лоерс Руслан Дидовец в комментарии Слидству.Инфо сказал, что ничего не знает о донорах с уголовными делами.

Ранее исключенная из фракции нардеп Анна Скороход заявила о зарплатах в конвертах для "слуг народа". По ее словам, депутаты получают по пять тысяч долларо в конвертах.

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