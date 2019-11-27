Украина и РФ согласовывают масштабный обмен - СМИ
Киев и Москва вышли на финальную стадию переговоров относительно масштабного обмена "всех на всех". Об этом в среду, 27 ноября, пишет РБК со ссылкой на источники.
"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", - отметил источник.
По его словам Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".
"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки - у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", - добавил он.
Как сообщает издание, эту информацию также подтвердил собеседник, близкий к Офису президента Владимира Зеленского.
"В частности, знает он, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров нормандской четверки и который может быть принят по итогам их встречи", - пишет издание.
Отметим, по итогам очередной встречи контактной группы в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что обмен пленными на Донбассе может состоятся "в обозримое время".
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