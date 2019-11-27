Украина и РФ согласовывают масштабный обмен - СМИ

Киев и Москва ведут переговоры об обмене на Донбассе по формуле "всех на всех", узнали СМИ.

Обмен может состояться по формуле 250 на 100 ресурсы сепаратистов

Киев и Москва вышли на финальную стадию переговоров относительно масштабного обмена "всех на всех". Об этом в среду, 27 ноября, пишет РБК со ссылкой на источники.

"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", - отметил источник.

По его словам Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки - у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", - добавил он.

Как сообщает издание, эту информацию также подтвердил собеседник, близкий к Офису президента Владимира Зеленского.

"В частности, знает он, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров нормандской четверки и который может быть принят по итогам их встречи", - пишет издание.

Отметим, по итогам очередной встречи контактной группы в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что обмен пленными на Донбассе может состоятся "в обозримое время".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet