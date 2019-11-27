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Украина и РФ согласовывают масштабный обмен - СМИ

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Киев и Москва ведут переговоры об обмене на Донбассе по формуле "всех на всех", узнали СМИ.
Обмен может состояться по формуле 250 на 100
Обмен может состояться по формуле 250 на 100
ресурсы сепаратистов

Киев и Москва вышли на финальную стадию переговоров относительно масштабного обмена "всех на всех". Об этом в среду, 27 ноября, пишет РБК со ссылкой на источники.

"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", - отметил источник.

По его словам Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки - у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", - добавил он.

Как сообщает издание, эту информацию также подтвердил собеседник, близкий к Офису президента Владимира Зеленского.

"В частности, знает он, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров нормандской четверки и который может быть принят по итогам их встречи", - пишет издание.

Отметим, по итогам очередной встречи контактной группы в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что обмен пленными на Донбассе может состоятся "в обозримое время".

 

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Теги: Россия, Украина, заключенные, переговоры в Минске, обмен пленными, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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