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Возвращение кораблей: Украина в ОБСЕ назвала сумму убытков

Комментариев: 6
Корабли нельзя использовать по назначению, учитывая их нынешнее состояние, отметил дипломат Игорь Лоссовский.
Украинские катера возвращены в плачевном состоянии
Украинские катера возвращены в плачевном состоянии
Пресс-служба президента Украины

Сумма ущерба на возвращенных Россией кораблях Военно-морских сил ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен. Об этом сказал в среду, 27 ноября, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

По словам дипломата, корабли нельзя использовать по назначению, учитывая их нынешнее состояние и отсутствие вооружения.

"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (около 2,1 млн евро)", – сказал Лоссовский.

Он отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе, после осмотра кораблей на заводе.

Напомним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они шли на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования. А президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия вернет недостающее имущество.

В свою очередь ФСБ утверждает, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

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Теги: Россия, Украина, корабль, корабли, ОБСЕ, убытки, ущерб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ira0957    27.11.2019, 20:51
Оценка:  0
ira0957
Снова нерабов обидели )
Евроскептик    27.11.2019, 20:40
Оценка:  +2
Евроскептик
Трусы с унитазами в миллионы оценили?Таки б/у были,не мытые и не стиранные)))
fkrfyfan    27.11.2019, 20:34
Оценка:  +4
fkrfyfan
Корабли хряка поросёнко никогда и нельзя было использовать по назначению
Nesdeshniy    27.11.2019, 19:46
Оценка:  +4
Nesdeshniy
Единственное их назначение, быть объектом для дайверов, другого не дано....
Брюква_и_Клюква    27.11.2019, 20:05
Оценка:  -5
Брюква_и_Клюква
Зато теперь у двух мокшанских бабуинов, Нынистриманного жителя подвала и его дружка Коли Антибеса, есть шанс получить от путена унитаз, украденный у украинцев. Радость то какая! Эти два говномеса раньше унитазы не видели!
Путин_xyйло    27.11.2019, 20:11
Оценка:  -4
Путин_xyйло
Поздно. Они уже на МКС, в см. толчки
Антибес    27.11.2019, 19:41
Оценка:  +5
Антибес
Всего лишь 55,5 миллионов гривен?А почему не 66,6 миллиардов долларов?)))))
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