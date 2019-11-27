Возвращение кораблей: Украина в ОБСЕ назвала сумму убытков

Корабли нельзя использовать по назначению, учитывая их нынешнее состояние, отметил дипломат Игорь Лоссовский.

Сумма ущерба на возвращенных Россией кораблях Военно-морских сил ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен. Об этом сказал в среду, 27 ноября, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

По словам дипломата, корабли нельзя использовать по назначению, учитывая их нынешнее состояние и отсутствие вооружения.

"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (около 2,1 млн евро)", – сказал Лоссовский.

Он отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе, после осмотра кораблей на заводе.

Напомним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они шли на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования. А президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия вернет недостающее имущество.

В свою очередь ФСБ утверждает, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

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