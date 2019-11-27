В НАБУ рассказали подробности задержания Альперина

В бюро заявляют, что Альперин является главой преступной организации, занимающейся контрабандой товаров в Украину.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что одесский бизнесмен Вадим Альперин возглавляет преступную организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook в среду, 27 ноября.

"Только что задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину. Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении", - сказано в сообщении.

Следствие считает, что Альперин совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из "крестных отцов контрабанды" в Украине Вадима Альперина. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет состояться долгожданной встрече контрабандиста с законом", - написал Зеленский.

Затем адвокат Альперина заявил, что бизнесмен, объявленный Зеленским в розыск, не скрывается и лично придет к прокурору. А сегодня стало известно, что НАБУ задержало Альперина.

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