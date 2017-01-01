Укроборонпром будет ремонтировать самолеты для Перу

Ремонт перуанских самолетов будет проходить на ГП Антонов. Соответствующее соглашение заключили Укроборонпром и МВД Перу.

Государственный концерн Укроборонпром и МВД Перу подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ремонта и модернизации техники, которая будет осуществляться на ГП Антонов. Об этом во время круглого стола Современное состояние и перспективы предприятий авиационной промышленности Украины заявил замгендиректора по вопросам авиастроения и ракетостроения ГК Укроборонпром Руслан Корж, сообщает Укринформ в среду, 27 ноября.

"Хочу сегодня сказать о положительной новости: нами подписано дополнительное соглашение в экспортном контракте с Нацполицией Перу на несколько десятков миллионов долларов - это ремонт и модернизация техники, и сейчас с ГП Антонов мы находимся в процессе подписания уже окончательных документов на получение авансового платежа. Перуанская полиция уже выставила аккредитив на полную сумму контракта, и этот контракт дал нам возможность открыть программу АН-178 официально к исполнению", - сообщил Корж.

Напомним, что ранее БПЛА нового поколения с украинскими двигателями поднялся в небо. В августе 2019 года украинская госкомпания Укрспецэкспорт и турецкое предприятие Baykar Defence создали первое совместное украинское-турецкое предприятие.

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