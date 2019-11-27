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Кабмин: Из Фонда соцстрахования пропали деньги

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Чиновники назначат аудит Фонда, чтобы разобраться, почему и как средства, которые были запланированы на год, уже закончились.
Аудиторы проверят, куда пропали деньги из Фонда соцстрахования
Аудиторы проверят, куда пропали деньги из Фонда соцстрахования
Корреспондент

Аудит проверит, куда пропали деньги из Фонда соцстрахования. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Он сообщил о планах провести аудит Фонда, чтобы разобраться, почему и как средства, которые были запланированы на год, уже закончились.

Также Коваль заявил, что Евгений Баженков не является директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования. Регистрация о его восстановлении в должности отменена.

"В понедельник комиссия Министерства юстиции Украины рассматривала нашу жалобу о восстановлении Евгения Баженкова в должности. Во вторник, в 14:00, было опубликовано решение комиссии, которое отменяет его регистрацию. То есть наши предыдущие заявления о "сомнительном" восстановлении господина Баженкова были удовлетворены и теперь это официально: Евгений Баженков не является директором исполнительной (дирекции - ред.) Фонда социального страхования Украины", - подчеркнул Коваль.

По его словам, ФСС каждый месяц, начиная с января 2019 года, "имел превышение фактических поступлений средств над плановыми и эти изменения не вносились в бюджет".

"Поэтому Министерство социальной политики инициировало изменения в смету Фонда и сегодня Кабинет министров это согласовал", - сообщил заместитель министра соцполитики.

Как сообщалось, 20 ноября выплата больничных и декретных была приостановлена

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Теги: Кабмин Украины, социальные выплаты, выплаты, минсоцполитики, соцвыплаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    27.11.2019, 20:17
Оценка:  0
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