Кабмин: Из Фонда соцстрахования пропали деньги

Чиновники назначат аудит Фонда, чтобы разобраться, почему и как средства, которые были запланированы на год, уже закончились.

Аудит проверит, куда пропали деньги из Фонда соцстрахования. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Он сообщил о планах провести аудит Фонда, чтобы разобраться, почему и как средства, которые были запланированы на год, уже закончились.

Также Коваль заявил, что Евгений Баженков не является директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования. Регистрация о его восстановлении в должности отменена.

"В понедельник комиссия Министерства юстиции Украины рассматривала нашу жалобу о восстановлении Евгения Баженкова в должности. Во вторник, в 14:00, было опубликовано решение комиссии, которое отменяет его регистрацию. То есть наши предыдущие заявления о "сомнительном" восстановлении господина Баженкова были удовлетворены и теперь это официально: Евгений Баженков не является директором исполнительной (дирекции - ред.) Фонда социального страхования Украины", - подчеркнул Коваль.

По его словам, ФСС каждый месяц, начиная с января 2019 года, "имел превышение фактических поступлений средств над плановыми и эти изменения не вносились в бюджет".

"Поэтому Министерство социальной политики инициировало изменения в смету Фонда и сегодня Кабинет министров это согласовал", - сообщил заместитель министра соцполитики.

Как сообщалось, 20 ноября выплата больничных и декретных была приостановлена.

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