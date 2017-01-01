Скандал с видеокамерой у одесского гинеколога получил продолжение

Как оказалось подозреваемый не числится врачом в штате Одесского онкологического диспансера, а только арендовал помещение.

Договор об аренде с врачом, который вел прием в кабинете, расторгнут treschak.com.ua

В Одесском онкологическом диспансере кабинет УЗИ, где обнаружили скрытую видеокамеру, записи с которой выкладывались на одном из порносайтов, сдавался в аренду с 2010 года. Об этом журналистам сообщили главный врач диспансера Олег Лукьянчук и представляющий интересы медучреждения юрист Александр Саинчин, передает УНИАН.

Согласно предоставленному ими договору аренды, кабинет, расположенный на 3-м этаже главного корпуса диспансера (в гинекологическом отделении), сдается в аренду с 2010 года Вячеславу Триполко. На дверях указанного кабинета на информационной табличке также значится, что в нем принимает врач высшей категории (с таким же именем и фамилией). Кроме того, написано: ФОП Триполко.

В 2017 году аренда кабинета была продлена, ежемесячная плата составляет около 7,3 тыс. грн. Собственником кабинета значится Одесский областной совет. По словам Саинчина, другими отношениями, кроме аренды, диспансер и Триполко не связаны, и медучреждение не контролирует работу данного кабинета.

Как утверждает Лукьянчук, из-за скандала репутации онкодиспансера нанесен большой ущерб.

"Вначале я подумал, что это чья-то злая шутка. Как гражданин, как врач, я ошарашен", - сказал главврач.

Он подчеркнул, что договор об аренде расторгнут, сейчас этот вопрос решается на уровне областного совета. Системный администратор, обеспечивающий работу соответствующего оборудования в диспансере, состоит в штате медучреждения. Но, как утверждает руководство онкодиспансера, он никогда не был в арендованном кабинете.В настоящее время в областном диспансере 35 арендаторов. В связи со случившимся, по словам Лукьянчука, администрация обратится в Фонд госимущества и Одесский областной совет с просьбой о пересмотре условий договоров аренды. При этом юрист отметил, что медучреждение может быть только инициатором.

Ранее сообщалось, что в Одесском областном онкологическом диспансере, в кабинете гинекологии, полтора года работала скрытая камера. Видеозаписи продавали за рубеж для размещения на порносайтах. Одна из пациенток подала заявление в полицию, увидев видео с собой на порнографическом сайте.

Скрытая камера в гинекологии: одесские медики прокомментировали скандал

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