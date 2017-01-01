На Кировоградщине жители села решили перейти в другую область

Село Власовка хочет стать частью Полтавской области. В облсовете Полтавщины называют ситуацию неординарной, но обещают рассмотреть ее на сессии в декабре.

В Кировоградской области село Власовка решило перейти в соседнюю Полтавскую область. Об этом сообщает ТСН в среду, 27 ноября.

Власовка находится фактически на полуострове, от областного центра их отделяют Днепр и заводи, а до Полтавы – сплошная суша, поясняют журналисты.

"Будет удобно в Полтавской области. Будто возвращаемся домой к себе. Тут и больницы, и социальная связь", - заявил голова поселкового совета Анатолий Бабаченко.

До 1963 года Власовка и была Полтавщиной, пока советская власть не перенесла ее на Кировоградщину. Теперь, когда услышали об административно-территориальной реформе, власовский депутаты официально написали запрос в Полтавский облсовет.

В Полтавском облсовете ситуацию мягко называют неординарной, но будут голосовать на декабрьской сессии. Если большинство будет "за" - направят обращение к Кабмину и Верховной Раде. В то же время эксперты говорят, что хотя община и решила, но в законодательном плане это надо урегулировать. К тому же в проекте административно-территориальной реформы, на которую надеются селяне, не предусмотрено изменение границ областей.

Напомним, что ранее добровольцы сорвали сессию Николаевского облсовета. Волонтеры и участники боевых действий пришли на сессию Николаевского областного совета. В результате произошел скандал.

Также сообщалось, что замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы. Полиция проводит обыски по адресам регистрации предприятий и фактического нахождения членов группировки.

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