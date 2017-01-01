Минздрав презентовал новую бюджетную программу

Программа в сфере общественного здоровья будет финансировать все направления общественного здоровья.

Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья презентовали новую бюджетную программу и новый закон в сфере общественного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 27 ноября.

Бюджетная программа Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями предусматривает комплексный подход к аспектам общественного здоровья, то есть все направления общественного здоровья впервые будут финансироваться из одной бюджетной программы.

Задачами программы является иммунопрофилактика, развитие человеческих ресурсов, профилактика неинфекционных заболеваний, меры по борьбе с эпидемиями, пропаганда здорового образа жизни, профилактика ВИЧ и эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями.

В рамках программы будут закупаться медикаменты для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатита В и С, расходные материалы и тест-системы для диагностики, сопровождения и мониторинга течения ВИЧ-инфекции, заместительная поддерживающая терапия, АРВТ для взрослых, подростков и детей, иммунобиологические препараты, лекарственные средства для пациентов с инфекционными заболеваниями, сопровождающимися высоким уровнем летальности, а также необходимые материалы для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.

Всего на финансирование программы предполагается более 3 млрд грн.

Напомним, что ранее в Минздраве заявили о росте темпов вакцинации в полтора раза. В нескольких областях по определенным возрастным группам уровень вакцинации поднялся практически до 80%, утверждает Зоряна Скалецкая.

Также сообщалось, что в этом году гриппом могут заболеть больше шести млн украинцев. За эпидемический сезон гриппом и ОРВИ переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн украинцев, сообщили в Минздраве и призвали вакцинироваться.

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