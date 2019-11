Мощнейшее за десятилетия. Землетрясение в Албании

В Европе нечасто случаются мощные землетрясения. Но Албанию поразило именно такое. Ранним утром 26 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Эпицентр находился недалеко от города Дуррес, расположенного на побережье Адриатического моря. Сильные подземные толчки ощущались и в столице страны — Тиране. По последним данным, в результате землетрясения погибли 25 человек, около 600 пострадали.

Корреспондент.net собрал информацию о трагедии.

Мощные толчки

В результате землетрясения разрушения зафиксированы по всей стране. В Албанию направлены группы спасателей из Италии, Греции и Румынии.

Внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини выразила соболезнования народу и властям Албании в связи с произошедшим и подчеркнула, что Евросоюз готов оказать всю необходимую помощь.

После землетрясения случились новые толчки - так называемые афтершоки. Это вызвало панику. В Дурресе люди в отчаянии выбегали на улицы, ожидая, что их жилье вот-вот обвалятся.

Толчки ощущались во всем Балканском регионе. Албанские чиновники назвали землетрясение самым мощным за последние 20-30 лет.

Это уже второе сильное землетрясение в Албании за осень 2019 года. Два месяца назад, 21 сентября, магнитуда подземных толчков достигла 5,8. Пострадало около 70 человек, 500 зданий было повреждено или разрушено, однако обошлось без жертв.

В 1979 году Албания пострадала от землетрясения в 6,9 баллов по шкале Рихтера. Тогда погибли 136 человек, более тысячи получили ранения.

Обрушились старые дома

Украинец Константин Махалов, проживающий в поселке Черрето в 22 км от города Дуррес, сообщил BBC News Украина, рассказал, что больше всего потсрадали от землетрясения старые здания.

"В Дурресе разрушены старые здания, есть трещины в домах, которые построили при социализме. Здесь их называют называют ходжевки (сталинист Энвер Ходжа был диктатором Албании в 1945-1985 годах), Как у нас сталинки или хрущевки", - рассказывает Махалов.

Дома же, которые строили после 2000 года, стоят без разрушений благодаря жесткому контролю строительных стандартов.

"Сам живу в новом доме, хотя и трясло сильно, но даже трещин нет на стенах, ни в квартире, ни в подъезде", - рассказал он.

Многие семьи оказались на улице, боясь возвращаться в дома.

Последствия землетрясения

