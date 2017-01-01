Глава ОБСЕ посетит Станицу Луганскую

Лайчак прибудет в Украину с рабочим визитом, в рамках которого, в частности, посетит Станицу Луганскую.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак приедет в Украину с рабочим визитом, во время которого посетит Станицу Луганскую. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 27 ноября.

"28-29 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак", - отмечается в сообщении.

Целью визита главы внешнеполитического ведомства является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ в течение 2019 года и согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации по безопасности к вызовам, вызванным продолжающейся российской агрессией против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе.

Программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в пгт Станица Луганская. Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений.

Напомним, что ранее в ОБСЕ заявили о стрельбе в районе Петровского. Наблюдатели зафиксировали три пулеметных очереди в среду. В штабе ООС заявили, что украинские военные физически не могли вести обстрел из той зоны.

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