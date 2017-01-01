Гончарук отменил поездку в Одесскую область

В рамках поездки, запланированной на 28 ноября, премьер планировал ознакомиться с ходом реконструкции моста через Хаджибейский лиман на 445-м километре автотрассы М-05 Киев-Одесса.

Премьер-министр Алексей Гончарук отменил рабочую поездку в Одесскую область, запланированную на 28 ноября. Об этом заявил официальный представитель председателя Одесской облгосадминистрации Денис Соколов, передает Укринформ в среду, 17 ноября.

"Нам сообщили в Кабмине, что Премьер-министр Украины отменил намеченную на 28 ноября рабочую поездку в Одесскую область", - сказал Соколов.

Ранее сообщалось, что глава правительства планировал ознакомиться с ходом реконструкции моста через Хаджибейский лиман на 445-м километре автотрассы М-05 "Киев-Одесса". Этот объект является составной частью проекта транснационального транспортного коридора GO Highway.

Напомним, что ранее премьер запустил в Украине кампанию по вакцинации. Алексей Гончарук сделал прививку и поручил руководителям областей начать кампанию о пользе вакцинации.

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