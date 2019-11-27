Больше половины украинцев не уверены в завтрашнем дне - соцопрос

При этом почти три четверти украинцев считают себя оптимистами. В большинстве случаев люди называют главным источником оптимизма свою личную жизнь и семью.

В своем завтрашнем дне уверены 42% украинцев, тогда как 58% жителей страны - не испытывают уверенности в своем будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group за октябрь 2019 года, опубликованые в среду, 27 ноября.

Почти три четверти украинцев (72%) считают себя оптимистами, тогда как не относит себя к таковым каждый четвертый (24%).

При этом явно прослеживается тесная взаимосвязь оптимизма и уверенности в завтрашнем дне: среди уверенных в своем завтра оптимистами считают себя девять из десяти респондентов, тогда как среди не уверенных в своем будущем таковых немногим более половины.

В подавляющем большинстве случаев источником оптимизма является личная жизнь и семья (63%). Для каждого десятого - работа и профессиональная деятельность (10%), а также отношения с окружающими и соседями (8%). Лишь каждый двадцатый украинец наполняется чувством оптимизма прежде всего благодаря общей ситуации в стране или регионе (4%).

Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Ранее соцопрос показал, что украинцы недовольны непрофессионализмом нардепов. Сразу после выборов непрофессионализмом депутатов даже импонировал гражданам, но сейчас 41% респондентов считают это негативом.

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