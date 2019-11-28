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Суд назначил Садовому залог

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ВАКС избрал Садовому меру пресечения в виде залога в 1 млн гривен, а не в 50 млн, как просили прокуроры.
Садовому назначили залог
Садовому назначили залог
Андрей Садовой / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины в среду, 27 ноября, избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тысяч 500 гривен, сообщает пресс-служба ВАСУ.
 
Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тысяч 550 гривен.
 
Суд также возложил на Садового обязательства прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому их требованию.
 
Прокуроры САП на заседании просили суд применить к подозреваемому Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен.
 
Напомним, 21 ноября представители САП вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.
 
Во время расследования было установлено, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности.
 
В прокуратуре также установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.
 
Чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
 
Ранее мэр Львова заявил, что у его семьи нет 50 млн гривен для внесения залога.

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Теги: суд, мэр, залог, Андрей Садовой, Андрей Садовый
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    28.11.2019, 01:17
Оценка:  0
Антибес
Почему бы его не обменять на военнопленных?
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