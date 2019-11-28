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Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова

Комментариев: 1
Гражданам Украины для поездок на Маршалловы острова достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт.
Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима
Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима
facebook.com/ukr.embassy.usa

Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима, сообщила пресс-служба посольства Украины в США вечером 27 ноября.
 
"Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов ", - говорится в сообщении.
 
Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

Лондон признал визовые проблемы с Украиной - посол
 
Напомним, в этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

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Теги: Украина, безвизовый режим, Маршалловы острова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
thebestdraw    28.11.2019, 07:06
Оценка:  -1
thebestdraw
ооо. круто. бегу покупать билеты? только подскажите, а где это? туда самолеты/поезда ездят хоть?
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