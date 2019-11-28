Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова

Гражданам Украины для поездок на Маршалловы острова достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт.

Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима facebook.com/ukr.embassy.usa



Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима, сообщила пресс-служба посольства Украины в США вечером 27 ноября.



"Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов ", - говорится в сообщении.







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Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

Напомним, в этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов , заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

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