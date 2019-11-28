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"Российский" Крым: в МИД Украины призвали Apple не заниматься политикой

Комментариев: 2
Министр иностранных дел Украины на примере пояснил руководству компании, как воспринимается их решение маркировать Крым "российской" территорией.
Вадим Пристайко осудил Apple за "российский" Крым
Вадим Пристайко осудил Apple за "российский" Крым
AP

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду, 27 ноября, посоветовал Apple не заниматься глобальной политикой. Таким образом он отреагировал на решение компании маркировать Крым и Севастополь как российские.

"Телефоны, отличные продукты. Если серьезно, @Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и развлечений. Глобальная политика не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем Twitter.

Он также на примере объяснил руководству компании, какую реакцию вызывают их политические решения.

"Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - отметил министр.

Накануне сообщалось, что компания Apple в своем приложении Погода на территории России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией. При этом При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.

Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая на "устранение неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении". Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах". 

Напомним, после публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку. Вскоре издание исправило изображение. В исправленном варианте карты цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.

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Теги: Крым, МИД Украины, Apple, аннексия Крыма, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    28.11.2019, 08:27
Оценка:  +1
VSHIVANKA
МАЙДАВОШЕК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАХЛОПАЛИ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПО СВИНЯЧЬЕМУ РЫЛУ....)))
СУГС ???
fkrfyfan    28.11.2019, 08:03
Оценка:  0
fkrfyfan
Приставкин не занимайся политикой, не твоё это. Ты слишком туповат и зашорин
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