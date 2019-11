"Российский" Крым: в МИД Украины призвали Apple не заниматься политикой

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду, 27 ноября, посоветовал Apple не заниматься глобальной политикой. Таким образом он отреагировал на решение компании маркировать Крым и Севастополь как российские.

"Телефоны, отличные продукты. Если серьезно, @Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и развлечений. Глобальная политика не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем Twitter.

Он также на примере объяснил руководству компании, какую реакцию вызывают их политические решения.

"Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - отметил министр.

IPhones are great products. Seriously, though, @Apple, please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine