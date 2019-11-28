"Российский" Крым: в МИД Украины призвали Apple не заниматься политикой

Министр иностранных дел Украины на примере пояснил руководству компании, как воспринимается их решение маркировать Крым "российской" территорией.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду, 27 ноября, посоветовал Apple не заниматься глобальной политикой. Таким образом он отреагировал на решение компании маркировать Крым и Севастополь как российские.

"Телефоны, отличные продукты. Если серьезно, @Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и развлечений. Глобальная политика не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем Twitter.

Он также на примере объяснил руководству компании, какую реакцию вызывают их политические решения.

"Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - отметил министр.

IPhones are great products. Seriously, though, @Apple, please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 27, 2019

Накануне сообщалось, что компания Apple в своем приложении Погода на территории России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией. При этом При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.

Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая на "устранение неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении". Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах".

Напомним, после публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку. Вскоре издание исправило изображение. В исправленном варианте карты цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.